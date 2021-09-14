ندى رحمي تصدم الجميع بجمالها بعد فقدان 80 كيلو من وزنها

صدمت الفنانة المصرية ندى رحمي متابعيها بعد فقدانها أكثر من 80 كيلو غرام من وزنها عقب خضوعها لعملية تكميم المعدة.

أطلَّت ندى رحمى مؤخرًا ضيفة في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر للحديث عن تجربتها مع فقدان الوزن وتغيُّر شخصيتها للأفضل، إضافة إلى تعرضها للتنمر بسبب وزنها الضخم الذي وصلت إليه وهو 192 كيلو غرام.

وأعربت رحمي أن سعادتها كانت تكمن في تناول الطعام، وبعد إجرائها العملية الجراجية دخلت في حالة اكتئاب لخسارة مصدر سعادتها، لكنها اكتشفت سبل أخرى للوصول لسعادتها، وتغيَّر تفكيرها بطريقة إيجابية.

وأشارت رحمي أن فقدانها الوزن ساعدها لتصبح أكثر هدوءًا، فقد كانت شديدة العصبية بسبب وزنها الضخم فلم يكن بمقدورها تحمل أي كلمة انتقاد ممن حولها أو حتى كلمة تشجيع.

وحول إذا ما كان قرارها في خسارة الوزن نابع من تعرضها للتنمر بشكل كبير، أجاب رحمي قائلة: "قررت أخس علشان نفسي علشان صحتي دي ربنا هيحاسبني عليها بعيدا عن أي حاجة، ثم كلام الناس لأن أنا كان بيجيلي مسجات على انستغرام كلام اللي ينفع منه يتقال على التليفزيون أنتى بيطلعوكي في التليفزيون إزاي".

وتحدَّثت رحمي عن تفاصيل ومجريات العملية وكواليسها، وقالت: "العملية دي بتتعمل منظار فانت كل اللي فى بطنك بيظهر على الشاشة وكان معايا حد صديقي ودكتور كان بيصور الشاشة، وماما واقفة برا بتحتضر خلاص، وراح واخد الموبايل وطلع لماما قالها بصي أمعاء بنتك ليه امبارح قبل العملية تاكل كرنب كنت واكلة محشي بقي..أصل أنا الدكتور قالي ندى كلى علشان أنت المضغ هيوحشك مش الأكل فروحت مطعم تركى كلت، أنا كان فيه علاقة فلسفية بيني وبين الأكل".

ومن إيجابيات العملية إلى جانب نقصان وزنها، هو أن والدة رحمي استطاعت استبدال السيارة بسيارة أفضل لأنها تمكنت من توفير المال نظرًا لانخفاض مصاريف الطعام.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن صدمتهم وسعادتهم بالنتائج التي وصلت إليها ندى رحمي، فكتبت إحداهن معلِّقة: "ماشاء الله ما احلاها صارت فعلا السمنه تخفي الجمال غير عن انه تسبب امراض".

وعلَّقت أخرى: "والله عفيه عليها .. العمليه ابدا مو سهله ومتعبه".

وكتبت إحداهن: "برافوا عليها .. والله يتمم عليها الصحة و العافيه و تنحف وهي في اتم صحتها يا رب".