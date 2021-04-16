نجمات مصر يهاجمن ميريام فارس...ونجاح الأخيرة يحسم الموضوع!

يبدو أن نجاح الفنانة اللبنانية ميريام فارس في مجال الإعلانات الرمضانية لم يتحمله البعض وحوله لمشكلة متعلقة بالدفاتر القديمة.

ميريام كانت قد أطلت بإعلان تجاري إلى جانب النجم المصري آسر ياسين وتم التصوير في مصر بسرية تامة حتى لحظة طرح العمل عبر منصة يوتيوب. منذ لحظة طرح العمل تمكن اسم ميريام فارس من تصدر ترند تويتر في مصر ضمن تعليقات إيجابية على جمال ونجاح الإعلان.

إستمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح مشروع "زهرة" أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة #حالة_حلوة إستحسانكم ❤#زهرة آخر حتة حلوة في #الساحل_الشمالي ✨#رمضان_كريم

At #Zahra, life is a constant state of happiness where you will find everything you need in one place. @MemaarAlmorshdy pic.twitter.com/lDSZjNtiSv — Myriam Fares (@myriamfares) April 14, 2021

نجاح ميريام فتح باب الهجوم عليها على آثر تصريحها القديم والذي جاء فيه أن متطلباتها بعد أن أصبحت مشهورة باتت كبيرة على مصر. التصريح الصادم بوقتها آثار غضب الجمهور ومشاهير مصر لأنهم اعتبروا أن هذه إهانة للبلد التي احتوتها وكان لها فضل بشهرتها، إلا أن ميريام اعتذرت وأكدت أن الكلمات كانت قد خانتها وقتها وقبل وقتها رئيس نقيب الفنانين هاني شاكر الإعتذار.

الإعلامية ريهام، الممثلة عبير صبري وزميلتها منة فضالى قررن أن يفتحن النار عن طريق مشاركة الأخيرة صُورة لـ ميريام التي أبدت فرحتها بالنجاح وأرفقتها بتعليق "الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغاليه علي مصر دلوقتي وحشاني يا مصر.. يا لهوي اصل فلوس مصر حلوه مش كده العيب مش عليكي بس مصر بقي مش فرحانه بيكي"...

وجاء الرد من ريهام وعبير كالتالي "وكان اجرها كتير علي مصر . يالا ما هي ام الدنيا خلينا احنا الكبار"..."العيب مش عليها العيب ع مصر اللي بيغلطوا فيها والمصريين بيرجعوا يجيبوها مع انها مش اضافة".

الجمهور بدوره انقسم ما بين مؤيد للتصريحات وما بين من التمس لها عذراً خاصةً أنها سبق واعتذرت عن الموضوع، إلا أن ذلك لم يمنع الفنانة من تصدر الترند للمرة الثانية عبر تويتر.

وكان من بين تغريدات الجمهور المتداولة:

"ميريام فارس قمر وصوتها قمر والإعلان بتاعها قمرين ، كفاية تصيد اخطاء وحقد وغل الناس اللي بتنتقد دي قدموا ايه لمصر عشان يتحمقوا اوي كدة"...وتابع آخر "من سنتين كنتي كبيرة وتقيلة على مصر يا ميريام فارس اليوم جيتي ساحفة على وجهك للكبيرة مصر علشان تاج راسك وراس مليون زيك مصر عندك كرامة كان أكرم لك لا تدخليها بعد كلامك عنها والعيب على شركة زي معمار المرشدي تتعاون معاكي"



وتابع أحدهم "اوكي التعبير خانها واعتذرت ومش محتاجة هالهجوم الكبير خصوصا من ريهام سعيد الي غلطت مليون مرة ووراها ١٠٠ قصة ..ع العموم ميريام فارس مسيطرة ع الترند ببلدكوا"

للمزيد من قسم الترفيه:

الموت يفجع الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد!

طلاق محمد رمضان من زوجته نسرين أبو النجا...وهذا هو الدليل!

هبة الدري تكشف سبب طلاقها من نواف العلي بعد التهديدات بفضائح الخيانة!