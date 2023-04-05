نزار أبو الحاجر يكشف سبب عودته لـ"باب الحارة".. ويبحث عن الحب بعد وفاة زوجته

حلَّ الفنان السوري نزار أبو حجر ضيفًا في "برنامج 14" الذي تقدمه زميلتها الفنانة شكران مرتجى، تطرق فيه للحديث عن مواضيع شتى من بينها سبب عودته إلى مسلسل "باب الحارة" بجزئه الـ13.

نزار أبو حجر ودوره في باب الحارة 13

تحدث أبو حجر عن دوره في مسلسل "باب الحارة"، إذ أنه عاد للعمل بعد إصرار الشركة المنتجة على عودة الممثلين السابقين من أجل إعادة الألق للعمل، وبالفعل وافق على العودة لكن بشروطه الخاصة.

واشترط أبو حجر على أن كتابة دوره بنفسه دون الاعتماد على النص المعروض من المؤلف، حيث يكون استمرارًا لشخصيته "أبو غالب"، الذي يقرر الزواج من فتاة في الـ19 من عمرها، ليكتشف فيما بعد أنها حامل من رجل آخر، فيعفو عنها ويخفي الأمر، لكن بعد ولادتها، يضع طفلها أمام باب الجامع.

تتصاعد الأحداث بعد توجيه "أبو غالب" أصابع الاتهام لـ"أبو النار" باغتصاب زوجته، وأنه الوالد الحقيقي للطفل.

نزار أبو حجر يشيد بتيم حسن

على صعيد آخر، أشاد نزار بالأداء المبهر لمواطنه النجم السوري تيم حسن في مسلسل "الزند" واصفًا إياه بـ"الأسطورة"، لافتًا إلى أنه منح العمل قيمة أكبر، فمن وجهة نظره صنع من كل ممثل بطلًا ورفع مستوى العمل، متجاوزًا مخرج العمل سامر البرقاوي.

نزار أبو حجر ينتقد محمود نصر

على صعيد آخر، انتقد أبو حجر أداء الفنان محمود نصر في مسلسل "مربى العز" واصفًا إياه بـ"البارد جدًا"؛ فهو يرى أنه لم يستطع الخروج من رحم الطفولة، ولم يتمكن من مجاراة الأداء المبهرللطفل الذي لعب دوره في الطفولة.

العثور على الحب الحقيقي

وأعرب أبو حجر عن رغبته في تأديته دورًا رومانسيًا، لاسيما أن هذه الأدوار تقتصر على الشباب فقط، كما لفت أنه يتمنى مقابلة الحب الحقيقي بعد وفاة زوجته.