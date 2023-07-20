نسرين جواد زادة تخلع ملابسها أمام الناس وتنام عاريّة على شاطىء البحر (صور)

تثير النجمة التركية الشهيرة "نسرين جواد زادة" الكثير من الجدل حولها بين فترة وأخرى، بسبب جرأتها في إطلالاتها، وتصرفاتها التي توصف بالجريئة جدًا وغير أخلاقية.

وخلال الساعات الماضية تصدرت نسرين زادة قائمة الأكثر تداولًا بسبب صورة جريئة لها من إجازتها التي تقضيها حاليًا في منطقة بودروم.

نجمة التفاح الحرام نسرين جواد زادة تخلع ملابسها أمام الناس على الشاطئ



أشعلت نسرين مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لها خلال اجازتها في منطقة بودروم، حيث ظهرت الفنانة التركية في الصور وهي تقوم بنزع ملابس البحر أمام الناس وتعرت بشكل كامل بالجزء العلوي من جسدها ثم استلقت تحت أشعة الشمس على شاطىء البحر.



ويبدو واضحاً بان نسرين لا تهتم لآراء الجمهور والتعليقات التي تظهر ضدها بين فترة وأخرى، حيث علق الجمهور ان نجمة التفاح الحرام كانت تعلم أنه سيتم التقاط صور لها وتداولها لكنها تجاهلت الأمر وتصرفت بهذه الطريقة الجريئة.

ومن المعروف عن نجمة مسلسل "التفاح الحرام" الجرأة في اطلالاتها المثيرة التي تكون فيها شبه عاريّة أو باللانجوري ودائماً ما تحدث ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نسرين جواد زادة تتعرض للهجوم بسبب فيديو رقصها المثير



وأثارت نسرين جواد زادة خلال وقت سابق الكثير من الجدل بعد تداول فيديو جريء حيث كانت تحتفل بعيد ميلاد زميلها النجم "اوراز كايجيلار أوغلو"، فظهرت وهي تجلس بحضنه بشكل حميمي.



كما ظهرت وهي ترقص بشكل مثير وجريء في أحضانه بينما كانت تقبّله بالرغم من عدم وجود علاقة بينهما.