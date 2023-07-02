بعد وضعه النقود في "صدر" نسرين جواد زادة بطريقة مثيرة.. بورا أكتاش يعتذر لزوجته

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو المتداول للنجمة التركية الشهيرة "نسرين جواد زادة" وهي تحتفل بعيد ميلاد زميلها النجم التركي "أوراز كايجيلار أوغلو" بطريقة مثيرة.

Uraz Kaygılaroğlu & Nesrin Cavadzade



Samimiyetinizi sevsinler😍



pic.twitter.com/hiiflQ6SAU — Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) June 29, 2023

نسرين جواد زادة تحتفل بعيد ميلاد أوراز كايجيلار



ظهرت النجمة التركية "نسرين جواد زادة" في العديد من الصور وهي تجلس في حضن زميلها أوراز بينما كانت تقبله بطريقة مثيرة وحميمية.

كما ظهرت في مقطع فيديو آخر وهي ترقص بشكل مثير وجريء في أحضان أوراز وإلى جانبهما النجم التركي "بورا اكتاش" الذي ظهر في الفيديو وهو يقوم بوضع الاموال في صدر نسرين جواد زادة بينما كانت ترقص بشكل مثير في حضن أوراز.

بورا أكتاش يعتذر لزوجته



ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو الذي اعتبره العديد من الجمهور بانه جريء للغاية وانتقدوا فيه نسرين جواد زادة وجرأتها في الرقص مع أوراز فبدت وكأن هناك علاقة بينهما.



وبعد الضجة الكبيرة والهجوم الكبير الذي تعرض له بورا خرج للاعتذار والتوضيح كاشفًا أن زوجته غضبت بسبب هذا الفيديو المتداول.

وقال بورا في رسالة الاعتذار: "أنا غير سعيد لأن هذه القصة انتشرت مع موعد اقتراب ولادة زوجتي فالفيديو الذي ظهر سخيف ومؤسف، وانا اعتذر لزوجتي عن المشاعر السيئة التي تسببت لها بها وأعرب عن استيائي للأشخاص الذين حكموا عليّ".