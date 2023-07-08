نسرين جواد زادة تضجّ أنوثة بلانجوري أبيض.. وتعلّق "الحب هو ما أقاتل لأجله"

شاركت النجمة التركية الشهيرة "نسرين جواد زادة" مجموعة من الصور مع متابعيها وذلك من جلسة تصوير جديدة كانت قد خضعت لها لصالح مجلة L'Officiel.

نسرين جواد زادة بإطلالة مثيرة مرتدية لانجوري أبيض



ظهرت نسرين جواد زادة في الصور بإطلالة مثيرة وهي ترتدي لانجوري قصير ومفتوح من الأعلى باللون الأبيض بينما كان من الأسفل مغطّى بدانتيل أبيض شفاف كشف عن تفاصيل جسدها.



كما ظهرت في مقطع فيديو وهي تقوم بتزيين جسدها ووجها بلمسة خبيرة المكياج اليف كايا، وانتقل المتابعون للتعليق على الصور والاشادة بجمال نسرين وجاذبيتها.



وخلال مقابلة نسرين مع مجلة L'Officiel تحدّثت حول حياتها الشخصية حيث قالت في تصريح لها: "الحب هو الشيء الوحيد الذي يستحق القتال لأجله".

نسرين جواد زادة تتعرض للهجوم في وقت سابق



وفي وقت سابق تعرضت الفنانة التركية لهجوم كبير بعد ظهورها في فيديو جريء خلال احتفالها بعيد ميلاد زميلها الفنان أوراز كايجيلار.

وظهرت الفنانة التركية وهي تجلس في حضت أوزار بطريقة حميمية في فيديو جرى تداوله بشكل واسع عبر السوشال ميديا بينما يقوم النجم بورا كاش بوضع النقود في صدرها.

وتسبب هذا الفيديو بأزمة لكل النجوم الذين ظهروا فيه مما دفع بورا كاش للخروج في تصريح جديد والاعتذار لزوجته الحامل بعد هذا الفيديو.