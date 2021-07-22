نسرين طافش تحتفل بعيد الأضحى بصحبة العائلة...صورة

احتفلت الفنانة نسرين طافش، بعيد الأضحى مع عائلتها، ونشرت نسرين صورة لتجمع العائلة عبر حسابها على (إنستجرام)، و كتبت على الصورة قائلة: (عيد أضحى سعيد مع العائلة) وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، حسب موقع اليوم السابع.

كما هنأت نسرين كل متابعيها بعيد الأضحى المبارك، ونشرت صورًا لها عبر حسابها على (إنستجرام)، وظهرت في الصور مرتدية عباءة مع غطاء للرأس من اللون الأبيض، وكتبت قائلة: (عيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام والفرح لكل العائلة).

والأيام الماضية شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور لها عبر حسابها على (تويتر) من إطلالتها على السجادة الحمراء أثناء حضورها فعاليات الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وظهرت نسرين بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب العديد من متابعيها.

وعلى جانب آخر، شاركت نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل (المداح) أمام كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج‪.‬