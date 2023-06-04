نسليهان أتاغول تكشف عن مفاتن جسدها بـ اللانجوري.. والجمهور يسأل عن قادير دوغلو

حضرت النجمة التركية الشهيرة "نسليهان اتاغول الحفل الذي أقامته شركة القمر لإنتاج المسلسلات، بتواجد عدد كبير من أبرز نجوم تركيا.

نسليهان أتاغول تلفت الأنظار بإطلالتها المثيرة



لفتت النجمة التركية "نسليهان أتاغول" الأنظار اليها خلال حضورها الى الحفل وسط النجوم والمشاهير، وذلك بإطلالتها المثيرة على السجادة الحمراء.



وارتدت نسليهان لانجوري من قماش الستان باللون الأزرق والذي كشف عن جسدها بطريقة مثيرة حيث جاء قصيرًا جدًا ومفتوحًا من ناحية الصدر والظهر.



كما اتخذت النجمة التركيةّ وضعيات جريئو زادات من إثارة إطلالتها حيث حرصت على إظهار مفاتن جسدها واستعرضته بشكل مثير، مما جعلها عرضه للهجوم من قبل الصحافة والجمهور.

الجمهور يسأل عن زوجها قادير دوغلو



وتساءل الجمهور بشكل كبير عن زوجها النجم "قادير دوغلو" والذي لم يتواجد في المهرجان الى جانبها بالرغم من ان الحفل الضخم ضمّ العديد من النجوم.



وأكّد المتابعون بأن العلاقة بين قادير ونسليهان متوترة في الفترة الأخيرة خاصة بعد شائعات الخيانة وعدم ظهور قادير الى جانبها في الحفل يؤكد هذا الامر، بالرغم من انكارهما المستمر وحرصهما على التأكيد أن علاقتهما جيدة جدًا.

وكانت العديد من الشائعات قد انتشرت في وقت سابق عن خلاف بين الثنائي بعد انتشار فيديو ظهر قادير غي أحد النوادي الليلية وهو يراقص فتاة ويلتصق بها بطريقة حميمية.