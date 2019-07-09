نشوى مصطفى تتعرّض للسرقة في يوم زفاف ابنها..إليكم التفاصيل

لم تكتمل فرحة الفنانة المصرية نشوى مصطفى، والتي احتفلت بحفل زفاف ابنها عبد الرحمن مؤخرًا، وفور انتهاء الحفل قررت أن تأخذ أغراضه الشخصية في سيارتها مثل حاسوبه وبدلة الفرح، إلّا أنها تعرضت للسرقة بعدما قام اللص بكسر زجاج سيارتها وأخذ جميع ما فيها.

وأعربت الفنانة نشوى مصطفى عن ندمها كونها تركت حاجات ابنها في السيارة، وعلقت عبر حسابها على فيسبوك قائلة: "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق، اكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه".

وأضافت: "سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة افضي العربية وأجلت لما ارج من مشوار في مدينة نصر، وكتبت رسالة إلى السارق وقالت: "إلى الأستاذ الحرامي ربنا ينتقم منك، واحتسبت مصيبتها واختتمت: "قدر الله وما شاء فعل".

يشار إلى أن حفل زفاف عبد الرحمن نجل الفنانة نشوى مصطفى أقيم مؤخرًا بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر مثل لقاء سويدان وابنتها عزة مجاهد، وإدوارد وزوجته، والفنانة أنوشكا والفنان ماجد الكدواني ورانيا فريد شوقي وغيرهم.

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