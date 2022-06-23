نقل مرام البلوشي إلى العناية المركزة.. وهذه حالتها الصحية

أثارت الفنانة الكويتية، مرام البلوشي ، قلق متابعيها وخوفهم على صحتها، إثر نقلها للعناية المركزة في مستشفى الأميري÷ عقب تعرضها لوعكة صحية أدَّت لتدهور حالتها.

مرام البلوشي في العناية المركزة

وأعلنت شقيقة مرام البلوشي، هند البلوشي، الأخبار المؤسفة عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ نشرت صورة لشقيقتها على فراش المشفى وهي موصولة بأجهزة العناية المركزة، وأرفقتها بتعليق: " يا شافي أنت الشافي اشفِ أختي وروحي مريم شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب العافية، وارفع عنها يا رحمن يا رحيم".

كما نشرت صورة تجمعها بشقيقتها باللونين الأبيض والأسود، أرفقتها بدعاء "اللهم اشفي أجساد تتألم ولا يعلم بحالها غيرك اللهم أبدل أوجاعهم بعافية يارب شافي اختي وانثر العافية بجسدها انك على كل شي ء قدير".

وفي وقت لاحق، نشرت مقطع فيديو تطمئن فيه متابعيها على صحة شقيقتها، مُشيرةً إلى أن حالتها مستقرة لكنهم ينتظرون الأطباء ليخروجها من العناية المركزة، وطلبت من متابعيها الدعاء لشقيقتها بالشفاء

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه البلوشي لوعكة صحية، فقد أصيبت العام الماضي بجلطة قلبية؛ جراء ارتفاع إنزيمات القلب أثناء تصويرها مسلسل ”ملاك رحمة“؛ نقلت إثره إلى المشفى بشكل طارئ، حيث أشير إلى أنها المرة الثالثة التي تتعرض فيها إلى جلطة.

وفي عام 2019، أُصيبت بأزمة قلبية، وخضعت لعملية "قسطرة" مُستعينة بتركيب دعامة للقلب في أحد مشافي القاهرة.