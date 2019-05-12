نقيب المهن التمثيلية في مصر يكشف حقيقة وفاة الفنان حسن يوسف

انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الاخبار حول وفاة الفنان المصري حسن يوسف، وتم تداول الخبر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع نقابة المهن التمثيلية في مصر للقيام بنفي الخبر بشكل سريع، مؤكدين أن الفنان على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أن جميع الأخبار التي تم تداولها في الساعات الأخيرة عارية من الصحة، مؤكدًا أن الفنان حسن يوسف في صحة جيدة، وأضاف: " الفنان حسن يوسف يمارس حياته العادية ولم يمرّ بوعكة صحية”، مشيرًا إلى أن “الأنباء عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ليس لها أساس من الصحة".

الجدير ذكره أن الفنان حسن يوسف شارك في آخر عمل فني له تم عرضه على الشاشات في عام 2017، وهو مسلسل "قضاة عظماء"، بالإضافة إلى أعمال أخرى لم تعرض بعد، مثل مسلسل "الضاهر"، ومسلسل "بالحب هنعدي".

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