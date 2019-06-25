نقيب الموسيقيين هاني شاكر يعلّق على تصريح ميريام فارس الذي أثار الجدل في مصر

علق نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر على ما حدث مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد تصريحها الأخير "أنا بقيت تقيلة على مصر"، وأكد أنه تواصل معها وأخبرته بأنها ستصور مقطع فيديو تعتذر فيه بشكل رسمي من الشعب المصري.

وخلال مداخلته الهاتفية في برنامج "مساء dmc"، قال الفنان هاني شاكر أن الموضوع أخذ ضجة كبيرة وإعلامية لا داعي لها، وكان يجب أن ينتهي بمجرد أن صاحبة الشأن قدمت اعتذارها، مؤكدًا على ضرورة التسامح في مثل هذه المواقف والابتعاد عن تصيد أخطاء الآخرين.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن النقابة قبلت اعتذار الفنانة اللبنانية، بعدما تلقوا اتصالا هاتفيا منها وتكاد تكون منهارة وأضاف: "من الواضح أن الدنيا كانت مقلوبة عليها.. والتصريح الصادر من الفنانة لم يكن له لازمة"، موضحا أن الفنانة لم تكن تقصد الإهانة لمصر.

الجدير ذكره أن الفنانة ميريام فارس نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتذارًا رسميًا للشعب المصري وأكدت أن التعبير خانها ولم تكن تقصد أي إساءة، وبعد مهاجمتها من قبل عدد من الفنانين في مصر، دعتهم إلى عدم المزايدة على حبها لمصر وشعبها والابتعاد عن إثارة الفتن.

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