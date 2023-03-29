نهاية صادمة لـ خالد القيش في "مربى العز".. والمتابعون: "رح نفتقد جمول"

انتهت شخصية "جمُّول" في مسلسل "مربى العز" باكرًا بشكل غير متوقع وصادم، إلَّا أن الخاتمة اعتبرها العديديون مناسبة لكاريكتر بهذا الشر والرعب، لاسيما أنه استغل الطفولة من أجل مكاسب مادية.

وفاة شخصية خالد القيش في مربى العز

في التفاصيل، انتهى دور النجم السوري خالد القيش بشخصية "جمول" في الحلقة السادسة من العمل، بعدما أخبر الشيخ "مالك" رجلين عن مكان تواجد الأطفال المحتجزين في مكان الخرابة، ليتوجها على الفور في رحلة بحثهما عن أثر لهم، فيطرقان منزل "جمول" ويسألانه عن مكان الأطفال المحتجزين، إلَّا أنه يرفض في البداية الاعتراف بأنه المسؤول عن خطفهما، وبعد الضغط عليه، يكشف أنهم هربوا بعيدًا.

وفي محاولة منه للهرب من الرجلين، يتشجار مع أحدهما على سطح البناء، وبعد شد وجذب، يدفع الرجل "جمول" أرضًا؛ ليسقط على حربة حادة ويموت على الفور.



إشادات لدور خالد القيش

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالشخصية التي قدمها القيش في العمل، مثنين على أدائه واحترافيته في تجسيد الشخصية بإتقان، فكتب أحدهم: "والله افتكرتك محمد حداقي في البداية ولكن صدقا أبهرتنا وصدمتنا بروعة أدائك يا خالد القيش ممثل عبقري ومحترف تجاوز مرحلة الموهبة ،، شخصية مركبة وكاركتر صعب مثل هذا لا يتقنه إلا خالد القيش ،، تستحق أن تكون نجم صف أول وسوبر ستار النجوم".

وأضاف آخر: "صحيح دورك مستفز كتير وناجح بس زعلت لانك طلعت بكير من المسلسل ابدعت والله وحطمت الرقم القياسي بالابداع".

وتابع أحدهم: "ههههههههه يا الله شو شمتت فيك يوم متت لانك ما كنت منيح معهم .. قال تضربو بالخلقه الي بتسد النفس بس صراحه رح نفتقد دورك بالمسلسل".