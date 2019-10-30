خالد القيش إلى "المنصة".. هل مكسيم خليل خارجها؟

يصور المخرج التونسي "مجدي السميري" مسلسله الجديد في "أبو ظبي" الذي يحمل اسم "المنصة" ومن المفترض أن تتوفر حلقاته المكونة من 12 حلقة على نتفليكس وسيعرض قبل الموسم الرمضاني 2020.

انتشرت أخبار قبل فترة أن البطولة ستكون من نصيب "مكسيم خليل" و"سلافة معمار"، ليعلن لاحقاً أن الممثلة السورية اعتذرت عن الدور.

جيني إسبر، خالد القيش، يارا قاسم، ولين غرة هي الأسماء التي انضمت إلى أسرة المسلسل، إضافة إلى وجود النجم القدير "سلوم حداد" والنجم السعودي عبد المحسن النمر.

أما النجم مكسيم خليل فلم يعرف بعد إذا ما زال مع أسرة المسلسل أو اعتذر عن الدور، بعد الحديث عن انضمام القيش للعمل، حيث اعتبر البعض أنه سيخوض البطولة.

يذكر أن الممثل السوري خالد القيش تمكن من خطف الأضواء في الموسم الرمضاني الماضي بدور العميد عصام شاهين في مسلسل "دقيقة صمت" ونال إعجاب نقاد الفن والصحافة من بينهم كاتب العمل "سامر رضوان" الذي أبدى تخوفه في البداية عندما علم من المخرج التونسي "شوقي الماجري" أن الدور سيسند لخالد، لكن بعض عرض المسلسل أكد امتنانه لشوقي وأضاف ان الممثل خالد بحجم غيمة.

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