نهاية مسلسل بين السما والأرض.. هل ستكون الخروج من المصعد؟

مع انتصاف شهر رمضان، وانتهاء النصف الأول منه وعلى غير العادة، يودع الجمهور عدد من المسلسلات المشاركة بموسم رمضان 2021 التي هي بالأساس تتكون من 15 حلقة فقط، ويستقبل آخرى.

"بين السماء والأرض" المسلسل المقتبس من رواية الأديب العالمي "نجيب محفوظ"، واحد من هذه المسلسلات التي فضلت اختصار الكثير من "المطمطة" وعرضت القصة كاملة في 15 حلقة. والتي ستصل إلى نهايتها غدًا في 15 رمضان.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص يجمعهم القدر في مصعد واحد ويتعطل بهم، وتبدأ قصصهم بالتكشف للجمهور واحدة تلو الآخر، وكذلك تنكشف علاقاتهم ببعضهم وسبب تواجدهم في هذه العمارة والمصعد.

أبطال العمل ونبذة عن قصصهم:

هاني سلامة الذي يجسد دور "حميد سيراج الدين"، وهو دكتور في الجامعة صحفي يعتبر مثيرًا للجدل في تصريحاته التي تخص الدين الإسلامي مما في وقعه بمواجهة رجل دين متشدد. متزوج من "علا" وتجسدها درة، وتكون ابنة أخت رجل الدين مما يزيد حدة الخلاف بين الطرفين.

سوسن بدر تلعب دور "فاتن سرور"، نجمة مشهورة جدًا إلى أن تقوم نجمة صاعدة بمحاربتها وخطف الأضواء منها بعد أن تزوجت من منتج صاحب نفوذ كبير.

نجلاء بدر تودي دور النجمة الصاعدة "ريهام صدقي" التي تحارب "فاتن سرور"، تخلت عن كل شيء حتى زوجها "عوض" للوصول إلى الشهرة حتى إنها أدخلت زوجها إلى السجن للحصول على الطلاق والزواج بالمنتج.

محمود الليثي يجسد دور "عوض" طليق "ريهام صدقي"، يحلم هو الآخر بأن يصبح مغنيًا شعبيًا مشهورًا مع صديقه "ديشا" ويجسده "عمر كمال"، إلا أن بعد خروجه من السجن يتحول لرجل متدين ويبتعد عن الغناء، إلا أنه يحاول الوصول إلى "ريهام صدقي" التي كان يعرفها باسم "رقية".

أحمد بدير يلعب دور "شاكر"، رجل كبير بالعمر مثقف صاحب مكتبة يرفض التخلي عنها وبيعها حتى عندما خسر منزله وعاش فيها مع ابنه "بليغ".

محمد لطفي يؤدي دور "رفعت الدمنهوري" يعرف نفسه كرجل أعمال ليتضح في ما بعد أنه بلطجي.

ندى موسى التي تلعب دور "كريمة" الفتاة التي تعمل عند "حميد" وتقع في غرامه إلا أنه يتزوج "علا" وبعد مشاكل بين "علا" و"كريمة" تذهب للعمل عند منزل صديق "حميد".

عمرو صالح يجسد دور "سامي" شاب غني مدلل لا يحاسب على أي شيء يقوم به، يتسبب بانتحار فتاة بعد أن ترفض أن تذهب له لإقامة علاقة معه ويهددها بنشر فيديو قديم لها معه، كما أنه يتسبب بشلل خطيب الفتاة التي انتحرت، ويهرب خارج مصر عندما تقوم "مرام" بتشجيع الفتيات لرفع دعوة قضائية عليه.

يسرا اللوزي التي تقوم بلعب دور "مرام" الفتاة التي تحاول الانتقام من "سامي" بعد ان كان السبب بموت صديقتها وشلل صديقها ومضايقة عدد كبير من الفتيات.

نورهان تلعب دور "سارة" امرأة حامل تعاني من مرض في القلب مما يعني أن حياتها مهددة، وتنجب طفلها بالمصعد مع مساعدة من علق معها داخل المصعد والطبيب من خارجه.

محمد ثروت يؤدي دور "جلال أبو الوفا"، شاب يعني من "الجنون" الذي يتضح أن سببه هو والد "سامي"، بعد أن يقوم بسرقة فكرة مشروعه ويضعه في مستشفى أمراض عقلية ويتم تعذيبه هناك مما يوصله إلى حالة الجنون.

لكن أهم ما يكتشفه المتابعون، أن المصعد يتعطل بفعل فاعل لتصفية حسابات مع "حميدة" ويتضح أن عددًا من من هم داخل المصعد لهم يد في الموضوع حتى من قام بهذا العمل هو خال زوجته "علا" بمساعدتها ومساعدة "كريمة" و"رفعت". إلا أن "علا" تتراجع عن هذه المهمة بعد أن تشعر بتعرض زوجها للخطر. فماذا ستكون نهاية المسلسل؟

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