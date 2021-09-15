نهى نبيل تنتقد من ينبشون في ماضي الأزواج.. فما علاقة أصالة نصري؟!

أعربت الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل عن غضبها واحباطها من تدخل المتابعين ونبشهم بماضي الآخرين وعلاقاتهم السابقة عقب إعلان أي ثنائي زواجهم، وتحديدًا الانتقادات التي واجهت الفنانة السورية أصالة عقب إعلان زواجها رسميًا وانتشار صور طليقة زوجها الحالي.

شاركت نهى نبيل متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تعرب فيه عن غضبها من أولئك الذي يحاولون التدخل في الحياة الشخصية للآخرين، وأشارت أن قلة قليلة من الناس من يباركون زواج اثنين دون التدخل في شؤونهم ونبش ماضيهم وعلاقاتهم السابقة.

وتساءلت نبيل حول الأسباب الذي تدفع الآخرين لنبش ماضي المتزوجين وقصصهم القديمة معكرين عليهم فرحتهم وارتباطهم، وقالت: "والله العظيم وايد يتكرر أول ما نسمع خبر اثنين اتزوجوا طلعولك صور علاقاتهم السابقة أو زوجته الأولية أو ريلها الأولي وقاموا يسوا مقارنات ويزعجون بدون احترام مشاعر هالناس.

وأكَّدت نبيل أننا لسنا الحكم في هذه المسائل فالله سبحانه وتعالى العادل وهو من يكتب النصيب ويعلم خفايا الناس وما يمرون به في حياتهم، وأشارت أن مهمتنا هي التهنئة والدعاء للمتزوجين فحسب دون التساؤل عما وقع ولماذا وإذا ما كان أحدهم مظلومًا أو ظلم الآخر.

وبيَّنت الفاشونيستا أنه في حال عكرت فرح أحدهم فإن يومك آت لا محاله، مؤكدةً أن الله عادل ويرى ما تقدم على فعله، وقالت: "بس والله برجع بذكر بهاي الشغلة، والله مو تفلسف هاي عدالة إلهية يؤمن بها الجميع يلي عنده ملَّة أو ما عنده ملَّة يسمونها كارما "كما تدين تدان"، الله سبحانه تعالى شايف وعارف نفس ما تسوي متل ما تخلي الناس تحس، يوما ما الله رح يرسلك أحد يخليك تحس نفس الإحساس".

وانتقدت نبيل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن يرون أن لهم حرية التعبير عن رأيهم ونشر التعليقات السلبية بما أن الثنائي أعلنا زواجهما عبر مواقع التواصل، وقالت: "في ناس تقول مهو أعلنوا خلاص يتحملون، مهو الزواج إشهار أكيد بيعلنون بس مو شغلك الخفايا شنو وشنو صار، ليس تنبش بالماضي هاي مشكلتي".

وأشارت نبيل أن كلامها كان إشارة إلى ما واجهته الفنانة السورية أصالة عقب إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، إذ بدأ الجميع بتداول صورة طليقة زوجها الحالي وإعادة استذكار الحب الذي جمعهما.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب نبيل وطريقتها في الانتقاد، فعلَّقت إحداهن: " كلامك دررر نهى صادقه والله بكل كلمه، ياكثر الناس المريضه اللي تخرب فرحة غيرها وزواجها .. وتنبش بالماضي لمجرد تخرب فرحتهم ماتبي ناس سعيده بحياتها صدق احقررر الناس اللي مثل هالنوعيات".

وكتب آخر: "من جد حسبي الله عليهم يوم تزوجو الهام وشهال راحو يجيبون صور زوجت شهاب ويقارنون ويقولون ليش يترك الحلوه ويروح للعجوز ونفس الشي لما اصاله تزوجت راحو جابو صور زوجته الاولى ويقارنون بسكم مبزره وعع".