حاتم عمور يحيي حفله في باريس وأول ظهور لزوجته بعد الإعلان عن إصابتها بالسرطان (صور)

أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفله الغنائي في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور لافت من محبيه الذين تفاعلوا مع مجموعة من أغانيه التي قدمها لهم على المسرح، وتميّز الحفل هذه المرة بتواجد زوجته ومديرة أعماله هند التازي ضمن الجمهور.

ويعد هذا الظهور هو الأول رسميًا لهند التازي زوجة الفنان حاتم عمّور بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان وبدء خضوعها للعلاج بالكيماوي، حيث تواجدت إلى جانبه في حفله الغنائي وظهرت معه في الكواليس، وانضمت إلى الجمهور لاحقًا لتقدم الدعم لزوجها الذي زاد حماسه وتفاعله بحضورها.

ونشر الفنان حاتم عمور مجموعة من الصور من حفله في باريس، والتي نقلت الأجواء الحماسية التي كانت هناك وسط حضور كبير من الجالية العربية.

يشار إلى هند التازي زوجة الفنان حاتم عمور نشرة صورة لها برفقة زوجها في شهر أيلول الماضي، ظهرت فيها حليقة الرأس، وأعلنت عن إصابتها بمرض السرطان إلى جانب بدء رحلة علاجها بالكيماوي وعلقت: "سرطان! وماذا بعد؟ الحمدلله ما زلت محتفظة بمعنوياتي بطاقتي الإيجابية وابتسامتي".

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