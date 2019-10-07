معتصم النهار يتصالح مع يزن السيد بعد خلافهما بسبب برنامج باسم ياخور

أنهى الفنانان السوريان معتصم النهار ويزن السيد، خلافاتهما بالتصالح، حيث أكد الأخير أنه يتمنى له الخير.

وقال الفنان السوري يزن السيد في تصريحات تلفزيونية إن تفاصيل الخلاف تعود بينهما بعد حديثه عن معتصم النهار بأنه تسبب له في أذية كثيرة رغم أنهما تقابلا كثيرًا وأكلا ’’عيش وملح‘‘ على حد تعبيره، وذلك خلال استضافته في برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان السوري باسم ياخور.

واستطرد يزن السيد، ضاحكًا: ’’تصالحنا عشان أنا قلبي طيب‘‘، مردفًا أن باسم ياخور طلب منه الكشف عن اسم الفنان الذي تسبب في أذيته فقال: "معتصم النهار‘‘، وبررّ إجابته وعدم الرفض لأنه لو لم يجب لاضطر لتناول طعامًا سيء بحسب قواعد البرنامج.

وعن تفاصيل لقائه بمعتصم النهار بعد هذه الخلافات التي شهدها البرنامج، قال ’’يزن‘‘: "التقيت مع معتصم بالصدفة في إحدى الأماكن حيث كنا معزومين على العشاء ولم يبد ضيقًا وعندما التفت ووجدته بوجهي نظر لي ونظرت له ثم ذهبت نحوه وضميته وسلمت عليه".

وعن فحوى ما دار بينهما قال: ’’قلت له اللي وصلتله كتير مليح وبرافو بس هلا الشغل الصح يعني بعد هالمكان اللي وصلتله تثبت إنك قادر تكمل أو لا‘‘.

وخلال تصريحاته التلفزيونية قال يزن السيد، إن عام 2020 سيشكل عام الخير له معلنًا مشاركته في عدة أعمال هي: مسلسل ’’يا مالكًا قلبي‘‘ للفنان عباس النوري ومن تأليف السيناريست عثمان جحي وإخراج علي علي وإنتاج شركة غولدن لاين، كما أنه بدأ تصوير مسلسل ’’ببساطة2‘‘ الذي يُنتجه باسم ياخور، ويشاركه كذلك في جزء جديد من مسلسل ’’حرملك‘‘.

يُذكر أن عددًا من شركات الإنتاج اتّجهت نحو صيغة جديدة من الأعمال الدرامية، مكونة من 10 أو 15 حلقة ومن هذه الأعمال ’’عهد الدم‘‘ للفنان السوري باسل خياط، و’’العميد‘‘ للفنان السوري تيم حسن ومواطنته كاريس بشار.

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