نوال الزغبي تعتذر عن تسلّم جائزة "الموريكس دور"

فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور بعد اعتذارها عن تسلّم جائزة "الموريكس دور" التي تمنح سنويًا للفنانين اللبنانيين في الحفل الذي سيقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت الزغبي سبب رفضها للجائزة قائلة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها بلادها هي السبب، في حين أنها أكدت من خلال حسابها على موقع "تويتر" أن إقامة الحفل في مثل هذه الظروف والإصرار على تنظيمة في بيروت خطوة جبارة، وتابعت: "آمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة..فلبنان ليس بخير".

لا شكّ بأنّ جائزة #الموريكس_دور تعدّ من واجهات #لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في #بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة #لبنان قد أصبحت قريبة #لبنان_ليس_بخير — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 14, 2021



على صعيد آخر، من المقرر أن تطرح النجمة نوال الزغبي أحدث أعمالها باللهجة الخليجية، وستحمل الأغنية اسم "عالم تاني"، والتي سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد، وكانت قد نشرت النجمة الذهبية إعلانًا للأغنية على السوشال ميديا وقالت: "أغنيتي الخليجية الجديدة "عالم تاني" جديدة من كل النواحي..لا أستطيع الانتظار أحبها..قريبًا".

أيضًا طرحت الزغبي قبل أسبوعين من الآن آخر أعمالها الفنية بعنوان "أرقص" عبر موقع يوتيوب، وحصدت حتى الآن أكثر من 5 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد.

الجدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي كشفت مؤخرًا عن انسحابها من نقابة الفنانين في لبنان لأسباب خاصة، وأيضًا بسبب إجبار النقابة لها على عدم نشر أي معلومات سياسية أو التطرق لأي موضوع سياسي قد يثير النعرات.

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