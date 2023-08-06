نوال الزغبي تقع ضحية مقلب طريف.. وابنتها الجاني الرئيسي!

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو لحظة إقدام ابنتها بإلقائها في المسبح.

ابنة نوال الزغبي تعد لها مقلبًا مضحكًا

في الفيديو تظهر الزغبي وابنتها واقفتين على جانب المسبح، بينما يقف رالف، ابن شقيقها داني، بعيدًا يوثق المقلب بعدسة هاتفه، حيث حملت الفنانة كلبًا بين يديها، لتقوم تيا بالاقتراب منها تدريجيًا لتأخذ الكلب من بين يديها، ثم تتظاهر بمعانقتها لتقوم بشكل مفاجئ بإلقائها في الماء وسط ذهول والدتها.

وتخبطت الزغبي في مياه المسبح وهي في حالة غضب، إذ صرخت باسم ابنتها عاليًا وبحالة انفعال.

وأرفقت الزغبي الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "هيك اتفقوا عليي تيا ورالف".

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الزغبي الانتقام من ابنتها، فعلَّق أحدهم: "ناطرين فيديو الانتقام يانوال"، وأضافت أخرى: "فيديو رائع ربي يحميها ليكي يا ريت تزتيها و تبعتيلنا الفيديو ههههه".