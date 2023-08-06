  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نوال الزغبي تقع ضحية مقلب طريف.. وابنتها الجاني الرئيسي!

نوال الزغبي تقع ضحية مقلب طريف.. وابنتها الجاني الرئيسي!

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 06 آب / أغسطس 2023 - 12:39
نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو لحظة إقدام ابنتها بإلقائها في المسبح.

اقرأ ايضاًنوال الزغبي تفيض أناقة و جرأة في أحدث إطلالاتهانوال الزغبي تفيض أناقة و جرأة في أحدث إطلالاتها

ابنة نوال الزغبي تعد لها مقلبًا مضحكًا

في الفيديو تظهر الزغبي وابنتها واقفتين على جانب المسبح، بينما يقف رالف، ابن شقيقها داني، بعيدًا يوثق المقلب بعدسة هاتفه، حيث حملت الفنانة كلبًا بين يديها، لتقوم تيا بالاقتراب منها تدريجيًا لتأخذ الكلب من بين يديها، ثم تتظاهر بمعانقتها لتقوم بشكل مفاجئ بإلقائها في الماء وسط ذهول والدتها.

وتخبطت الزغبي في مياه المسبح وهي في حالة غضب، إذ صرخت باسم ابنتها عاليًا وبحالة انفعال.

وأرفقت الزغبي الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "هيك اتفقوا عليي تيا ورالف".

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الزغبي الانتقام من ابنتها، فعلَّق أحدهم: "ناطرين فيديو الانتقام يانوال"، وأضافت أخرى: "فيديو رائع ربي يحميها ليكي يا ريت تزتيها و تبعتيلنا الفيديو ههههه".

كلمات دالة:نوال الزغبيابنة نوال الزغبي

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن