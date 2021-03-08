نوال الزغبي تكشف لأول مرة ما سبب التشوه في وجهها.. فيديو!

حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة عبر البرنامج الحواري "بصراحة" الذي جمعها مع الإعلامي اللبناني نيشان.

وتطرقت نوال خلال الحلقة للتحدث عن واحد من أكثر المواضيع حساسية بالنسبة لها والذي شغل خلال إحدى الفترات حيز كبير من حديث الصحافة والإعلام والذي هو خضوعها للتجميل وتشوه وجهها نتيجة العملية الفاشلة.

وصرحت نوال بأنها قضت حوالي السنة كاملة لا ترى فيها أي شخص من خارج البيت بسبب ما أصاب وجهها، إذ أنها وضعت مادة على وجهها تبين أنها دائمة ولها تأثير على بشرتها سببت لها التهيج وانتفاخ منطقة ما حول الفم بشكل كبير.

وأضافت النجمة اللبنانية أنها كانت تبكي في كل مرة تستيقظ وتجد وجهها مُنتفخ لدرجة كبيرة، على عكس أيام أٌخرى كانت تستيقظ ولا تجد أي شيء منتفخ في وجهها.

وتحدثت نوال عن سخرية الجمهور وبعض الأقلام الصحفية بتعليقات كان منها "ما بقى تنفخي بوجهك"..وعلقت بـ "شو بدي نفخ أنا ما كنت محتاجة شي"!

وتحدثت النجمة الذهبية عن العقدة التي رافقت حياتها خلال فترة مُعينة والتي هي أنها كانت لا ترى نفسها جميلة على الرغم من تعليقات الجميع حولها بأنها فائقة الجمال، وبقيت العقدة مستمرة مع نوال حتى اقتنعت أخيراً أن الجمال لا يقتصر على الشكل فقط بل هناك متغيرات أخرى ما بين طريقة تعامل معها الآخرين.

وربط البعض موضوع عدم رؤية نوال لنفسها جميلة بسبب زوجها الذي كان يتطاول عليها، وبالتطرق للحديث أكدت أن أول صفعة تلقتها في حياتها كان طلاقها من الرجل الذي كان هو نفسه مدير أعمالها في تلك الفترة مما سبب خلل في التوازن لديها.

بالحديث عن الفن، علقت نوال أنها كانت تغار من نجاح الفنانة اللبنانية نجوى كرم خاصةً أن هنالك منافسة كبيرة كانت بينهما واصفةً إياها بالمنافسة الشريفة، وكانت المنافسة بينهما على المهرجانات والحفلات واضافت أيضاً أن نجوى أيضاً كانت تغار من نجاحها.

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