نوال الزغبي مبهرة في أحدث إطلالاتها

شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ​ بصورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام ).

وظهرت نوال ​ نفي الصورة بإطلالة جذابة بماكياج صاخب ، نالت اعجاب متابعيها.

من جهة أخرى، هنأت الفنانة نوال الزغبي مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي على طرحها أغنيتها الجديدة (تيجي).

وكتبت نوال على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مهنئةً: (كتير حلوة اغنية تيجي الف مبروك هيفا وهبي.. دائما بالنجاح).

وكانت هيفا وهبي قد طرحت أغنية (تيجي) من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع موسيقي محمد عمار ​​، أمّا الفيديو كليب الّذي جرى تصويره في لبنان على مدى يومين، فهو بإدارة المخرج سليم الترك.