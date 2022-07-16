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نوال الزغبي مبهرة في أحدث إطلالاتها

سهير العابد

سهير العابد

منشور 16 تمّوز / يوليو 2022 - 03:07
نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ​ بصورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام ).

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وظهرت نوال ​ نفي الصورة بإطلالة جذابة بماكياج صاخب ، نالت اعجاب متابعيها.

من جهة أخرى، هنأت الفنانة نوال الزغبي مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي على طرحها أغنيتها الجديدة (تيجي).
وكتبت نوال على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مهنئةً: (كتير حلوة اغنية تيجي الف مبروك هيفا وهبي.. دائما بالنجاح).
وكانت هيفا وهبي قد طرحت أغنية (تيجي) من كلمات أحمد عبد النبي  وألحان غريب وتوزيع موسيقي محمد عمار ​​، أمّا الفيديو كليب الّذي جرى تصويره في لبنان على مدى يومين، فهو بإدارة المخرج سليم الترك.

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كلمات دالة:نوال الزغبيهيفاء وهبي

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