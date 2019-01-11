نوال الزغبي تختار (عيد الحب) موعدا لطرح البومها الجديد

تتجه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إلى طرح ألبومها الجديد بالتزامن مع عيد الحب، 14 فبراير/شباط المقبل، بعدما كان مقرر طرحه في بداية شهر يناير /كانون الثاني الجاري. واستقرت نوال الزغبي على تصوير أغنية واحدة من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية الرئيسية له، بالإضافة إلى كليب آخر، حسب موقع صدى البلد.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينهم 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بينها: (الجمال لناسه) و (اللي براسي عملته) و (جوا قلبه).

ويعد الألبوم، أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات.

وتعاونت نوال في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.