نوال الزغبي لم ترَ شقيقتها لـ17 عامًا..وترفض الارتباط من الوسط الفني!

أطلَّت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضيفةً في برنامج "كاربول كاريكوكي" مع الإعلامي السعودي هشام الهويش، وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية والعائلية.



نوال الزغبي تكشف القطيعة بينها وبين شقيقتها



صدمت نوال الزغبي الجميع حينما كشفت عن الجفاء والقطيعة بينها وبين شقيقتها "بولا"، فلم تتحدث الشقيقتين لـ17 عامًا ولم تلتقيا على الإطلاق.

وأشارت أن علاقتها بجميع أشقائها رائعة وجيدة للغاية باستثنائ علاقتهما مع شقيقتها "بولا" المتزوجة من "إميل ديب"، شقيق طليق نوال الزغبي، إيلي ديب.

ورغم الجفاء الذين بينهما والمشاكل التي أنهت علاقتهما، أكَّدت نوال أنها لا تتمنى سوى الخير لشقيقتها وتدعوا لها بالسعادة في الحياة التي اختارتها وأن يحفظ الله عائلتها.

الجدير بالذكر أن "بولا" شقيقة الصغرى لنوال، وانقطعت علاقتهما بعد انفصال الأخيرة عن زوجها إيلي ديب، ونشوب خلافات بينها وبين عائلته؛ حيث وضعت بولا في موقف لا يحسد عليه وفضلَّت البقاء مع عائلة زوجها وقطع علاقتها بشقيقتها تفاديًا لأي مشكلة قد تتعرض لها هي وأولادها.

نوال الزغبي ترفض الارتباط بشخص من الوسط الفني



وعلى صعيد حياتها العاطفية، أشارت الزغبي أنها لا توَّد الارتباط بشخص من داخل الوسط، لكنها لا تمانع إن كان هناك علاقة حب جمعتهما قبل الزواج.

وأوضحت أن النسبة الأكبر من زيجات الفنانات انتهت بالطلاق باستثناء عدد قليل منهم، واستخدمت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" كمثال، حيث ترى الزغبي أن نانسي استطاعت خلق توازن بين حياتها الفنية والعائلية.



نوال الزغبي ومشاكلها مع أصالة



وحول خلافها مع أصالة، أوضحت الزغبي أن ما حدث بينها وبين الفنانة السورية أصالة لا يعتبر خلافًا بل سوء فهم لا أكثر انتهى دون أن تعلق على زواجها الأخير من الملحن العراقي فائق حسن، وقالت: "الله يهنيها.. أنا ما إلي رأي بالموضوع".



نوال الزغبي تنصح الشابات بعدم إجراء عمليات تجميل



لفتت الزغبي أنه تمانع أن تجري الفتيات الشابات عمليات تجميل إلَّا في حالة معاناتهم من تشوهم، وكشفت أنها اضطرت لإجراء عملية تجميل لأنفها بعمر الـ16 نتيجة تعرضها لكسر في أنفها سبب لها مشاكل نفسية.

