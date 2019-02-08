نوال الزغبي تطرح (يلا باي) أولى أغنيات ألبومها الجديد

طرحت شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات أولى أغاني ألبوم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، (الهيت) وهي أغنية (يلا باي)، وذلك حصريًا عبر تطبيق الموسيقي ديزر، قبل أيام قليلة من طرح الألبوم كاملًا.

وكانت شركة روتانا، قد طرحت 6 بروموهات كليبات لنوال الزغبي، من ألبومها الجديد، الكليب الأول يحمل اسم (الجمال له ناسه)، أما الثاني فيحمل اسم (صبح صبح)، أما الثالث فهو (محاية)، والرابع هو هيت الألبوم (كده باي)، والخامس يحمل اسم (مش خايفة)، أما السادس فهو كليب (كده باي)، ولم تكشف روتانا إن كان الكليبات سيتم طرحها قبل الألبوم للترويج له، أم سيتم طرحها بالتزامن مع الألبوم في عيد الحب، حسب موقع صدى البلد..

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغاني: (الجمال له ناسه) و (اللي براسي عملته) و (جوا قلبه).

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت نوال في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري