نوال الكويتية تعتذر لجمهورها.. وتكشف إصابتها بوعكة صحية

اعتذرت الفنانة نوال الكويتية عن إحياء حفلاتها الغنائية المنتظرة، بسبب تعرضها لوعكة صحية "خفيفة" على حد تعبيرها.

كان من المقرر أن تحيي نوال حفلًا غنائيًا في الصالة ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بتاريخ 1 يوليو المقبل، ضمن فعاليات برنامج "أيامنا الحلوة "، إلَّا أن إصابتها بوعكة صحية أدى إلى تأجيل حفلها دون الكشف عن موعد بديل له.

نوال الكويتية تعتذر عن إحياء حفلها الغنائي

وأعلنت نوال الأخبار المؤسفة عبر تغريدة شاركتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت في تغريدة: "جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا .. وأرجو تقبّل اِعتذاري واشوفكم على خير وعلى حب".





وقد أعيدت ثمن التذاكر للحاجزين، حيث كشفت اللجنة المنظمة للحفل، شركة روتانا، القرار عبر منشوره شاركته نوال عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "إعلان هام، نود التنويه بتعذّر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية، وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية طارئه، وبذلك سيتم استرجاع كافة المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر، ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية".



وعلى الصعيد الفني، يجرى التعاون بين نوال الكويتية والملحن حامد هاشم في عمل فني جديد، من كتابة مشرف العتابى، وتوزيع نور هاشم، وإشراف الملحن مشعل العروج .

ولقد طرحت نوال الكويتية أغنية "أسعد الله" بالتعاون مع الفنان القطري فهد الكبيسي عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" قبل 3 أسابيع.