نورة العميري بأول ظهور من بعد شفط الدهون…والجمهور "الشين شين"!

تداولت الصفحات الفنية الصُورة الأولى للفاشنيستا الكويتية نورة العميري من بعد عملية شفط الدهون التي خضعت لها مؤخراً.

"الشين شين"، هو التعليق الأبرز الذي رافق صُورة العميري من بعد العمليات الجراحية إذ أن البعض أن ما خضعت له ليس موفقاً ولم يلاحظ ذلك التغيير الكبير في شكل جسدها، وجاء في باقي التعليقات المتداولة:

"وين الدهون الي انشفطت مني شايفه غير شحم"...وتابع آخر "بعد الشفط يبي لها شفط ثاني ابدااا نتيجه غير موفق"...

البعض أيضاً سخر من نورة بسبب الفيديو الذي تم تداول منذ أيام بعد أن سخرت الفاشينيستا من إحدى الفتيات الممتلئات واصفةً إياها بالسيارة ذات الباب الواحد، كما أنها تابعت أن الفتاة كانت ترتدي "بدلة" نسخة عن التي كانت نورة لتوها قد اشترتها إلا أنها غيرت رأيها بها وستعيدها لأن الفتاة شوهت شكل القطعة.

يذكر أن الفاشنيستا تعيش حالياً أجمل أيام حياتها بعد خبر خطوبتها الذي أعلنته عبر حسابها في سناب شات بفيديو أظهر هدايا ثمينة وصلت لها ما بين الأزهار ومجوهرات من ماركة "كارتير" إضافة إلى قوالب الكيك المنوعة بمختلف الأحجام والمذاقات. ولم تكشف نورة هوية الشاب واكتفت بمشاركة صورة خاتم الخطوبة في يدها ارفقتها بكلمة "أخيراً". صديقة نورة الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بدورها شاركت الصُورة عبر حسابها وارفقتها بتعليق "ألف مبروك نوره"!



فضيحة نورة العميري

من جهة أخرى، كانت نورة العميري قد تعرضت لهجوم كبير بعد أن شاركت فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات والذي كان حول إعلان خاص بجهاز دخون لحرق العود.العينة التي وصلت لـ نورة وقتها أجل الإعلان كان من الواضح أنها لا تعمل إلا أن ذلك لم يمنع الفاشنيستا من تقديم الإعلان للجهاز عن طريق استخدامه أمام الكاميرا ووضع "مبخرة" أسفل الكاميرا لتوهم الجمهور بأن الدخان يخرج من الجهاز الذي لا يعمل.

وهاجم الجمهور وقتها العميري بالعديد من التعليقات كان من بينها "الجهاز خربان ليش اتغش الناس"..وتابع آخر "تباً لهم مشاهير الفلس لاذمة ولاضمير". وجاء في تعليق آخر "الشرهه مو بـ عليها الشرهه على الهوش والعنز الي يصدقونها ويمشون وراها"...وأضاف آخر " هالاشكال ويش بيطلع منهم خلهم يخافوا ربهم علشان يخافوا يغشوا الناس قبل".

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