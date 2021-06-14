نجم ذا فويس كيدز يغرز مفتاح في جمجمة زميله..والصورة الأولى من غرفة العمليات!

ضجت الصفحات الفنية بخبر صادم حول إعتداء نجم ذا فويس كيدز بموسمه الثالث معاذ عيسى والذي يبلغ من العمر 15 عاماً على زميل له في الدراسة عن طريق غرز مفتاح سيارة في جمجمته.

الخبر المتداول والذي أثار صدمة الجمهور قيل أن سببه التنمر الذي تعرض له معاذ من زميله، أما والدة الضحية فقد صرحت بأن نجلها هو من كان يتعرض للتنمر من معاذ في المدرسة ومن بعدها إنتقلت عائلة معاذ للسكن أمام منزلهم منذ حوالي السنة.

الأم تابعت أن معاذ أصابه الغرور من بعد برنامج ذا فويس كيدز وأن مشاكله لا تعد ولا تحصى سواء في المدرسة أو المنطقة التي يتواجدون فيها. أما حول يوم الحادث فقد أكدت أن ابنها كان بطريق عودته من النادي برفقة صديقه والتقى مع مشترك برنامج ذا فويس كيدز والذي حاول مضايقته بوجود صديق له أيضاً لينتهي الأمر بفض النزاع قبل أن يفاجأ معاذ المجني عليه بإخراج سلسلة مفاتيح من جيبه وتوجيه عدة ضربات على رأس الطفل لينتهي الأمر بغرز أحد هذه المفاتيح في الجمجمة.



حول الوضع الصحي للطفل فإنه ما يزال في حالة صحية غير مستقرة وقد خضع لعملية ترميم الجمجمة وهنالك عملية أخرى قريباً هي ما ستحدد ما إذا كان الضحية سيصاب بعاهة مُستدامة نتيجة الضربات القوية التي تلقاها.

في نفس السياق، من المحتمل أن يواجه معاذ تهمة السجن لمدة 5 سنوات بسبب فعلته وهو حالياً بقبضة القضاء المصري لحين ما يتم الأخذ بأقوال المجني عليه والتحقيق بشكل واسع بملابسات القضية.

نجم ذا فويس كيدز معاذ عيسى!

معاذ كان قد أطل خلال الموسم الثاني من البرنامج وقدم أغنية شعبية لـ الفنان أحمد عدوية "عيلة تايهة"، وانبهرت نانسي عجرم بصوته وكذلك النجم محمد حماقي الذي اختاره معاذ ليكون مدربه للمراحل القادمة.

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