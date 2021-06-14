جمانة مراد تنهار بالبكاء أمام الكاميرا...والسبب تنمر الجمهور على وفاة طفلتها!

أطلت الممثلة السورية جمانة مراد بمقابلة تلفزيونية لصالح إحدى المواقع الإخبارية من بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له على أثر إطلالتها الأخيرة باللون الأحمر بعد أشهر قليلة من وفاة ابنتها.

جمانة علقت بـ "بكيت كأنوا نفس اليوم اللي دفنت فيوا بنتي...العالم بستكتر عليا الضحكة وكتير وجعني التوتر….صعب العالم تحكم عليك بس لأنك طلعت مع صديق حاول يطلع من اللي انت فيه"...

وتابعت جمانة حول ارتدائها اللون الأحمر "الطفل ما بنلس أسود على وفاتوا..وما بنعملوا عزا أصلاً بس انجبرت لأنو الناس كلها بدها تواسيني وما بقدر أستقبلهم كلهم ببيتي"...

يذكر أن جمانة كان قد فُجعت بخبر وفاة ابنتها "ديانا" التي كانت قد رُزقت بها منذ عدة أشهر إلى جانب شقيقها التوأم علي، وكانت الممثلة السورية كانت قد شاركت الخبر الحزين بصورة أولى للطفلة ذات الـ 6 أشهر وأرفقتها بتعليق جاء فيه:

"الحمدلله على كل حال لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا ، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي"

ولادة جمانة مراد !

يذكر أيضاً أن جمانة كانت قد أكدت منذ عدة أشهر أنها تعرضت لوضع صحي طارئ استدعى سفرها إلى أمريكا مع التخوف من ولادتها داخل الطائرة، وتمت الولادة لحظة وصولها للمستشفى لتنجب "علي وديانا"، وكانت الممثلة السورية وقتها قد أضافت أنها كانت بوضع صحي صعب نتيجة الولادة مبكراً. جمانة بالمجمل كان لديها 3 أولاد أولهم كان ابنها "محمد" الذي رزقت به عام 2018 من زوجها المحامي الأردني " والذي تزوجته عام 2013.

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