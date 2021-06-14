هيفاء وهبي تغني الراب لأول مرة بالتعاون مع أكرم حسني..لو كنت!

أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أول أعمالها الفنية بعد غياب عن الساحة الفنية والذي حمل عنوان "لو كنت" على طريقة الفيديو كليب.

العمل الجديد جمع النجمة اللبنانية مع الممثل المصري أكرم حسني ولم يتوقف الأمر على تعاون جديد بل على أسلوب غناء جديد على الديفا التي اعتمدت لون غناء الراب. العمل الجديد من كلمات وألحان النجم أكرم حسني وأشرف على التوزيع الموسيقي توما بينما كان الإخراج من نصيب حسام الحسيني.

منذ لحظة إصدار العمل تمكن هاشتاق "لو كنت" من تصدر الحديث ضمن تفاعل كبير من الجمهور عبر منصة تويتر الذين أطلقوا عدة تغريدات منها:

"صراحة حلو التغيير والميوزك بتشل وجمال هيفاء بشل"....وتابع آخر "مو تايبي الاغنية بس بتكون ناجحة وذا المهم استهدفت فئه جديدة من المستمعين وواكبت الترند الاغنية في خمس ساعات جايبه اكثر من 100 الف مع انه لون مختلف تماما عن هيفاء والمغامرة في كذا صعبه جدا"...وجاء في تغريدة أحدهم "عمل ضخم جدا ويستاهل فعلا كل النجاح هيفاء وهبي عالمية وايقونة في التجديد والافكار المبهرة".

هيفاء وهبي والتمثيل!

بالحديث عن آخر أعمال هيفاء وهبي التمثيلية فقد أطلت على الجمهور منذ أشهر قليلة عبر مسلسل "أسود فاتح" والذي دارت قصته في إطار من الدراما الاجتماعية وحلقات مشوقة ومثيرة جدا، إذ تظهر النجمة هيفاء والتي تعمل في مجال بزنس مع ناصر سيف، وتتوالى الأحداث فيحدث العديد من الصراعات والخلافات بينهما بسبب اختطاف ابنها وفي النهاية تكتشف ان ناصر لايخطف ابنها فيساعدها في العثور على ابنها ضمن الأحداث .

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