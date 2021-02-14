نورة العميري تعلن خطوبتها رسمياً..وفوز الفهد تبارك لها!

يبدو أن عيد الحب كان الوقت المناسب لتعلن فيه الفاشينيستا نورة العميري خبر خطوبتها رسمياً من بعد تلميحات حول أنها كانت تعيش قصة حب.

الخبر السعيد الذي شاركته نورة عبر حسابها في سناب شات رافقه هدايا ثمينة وصلت لها ما بين الأزهار ومجوهرات من ماركة "كارتير" إضافة إلى قوالب الكيك المنوعة بمختلف الأحجام والمذاقات.

ولم تكشف نورة هوية الشاب واكتفت بمشاركة صورة خاتم الخطوبة في يدها ارفقتها بكلمة "أخيراً". صديقة نورة الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد بدورها شاركت الصُورة عبر حسابها وارفقتها بتعليق "ألف مبروك نوره"!

يذكر أن نورة كانت قد أثارت الجدل بشكل كبير منذ حوالي السنة وتعرضت لهجوم قاسي عندما نشرت العميري فيديو خلال تواجدها في سيارة أوبر وهي تسخر من السيارة وبساطتها بطريقة مُبالغ فيها، ممّا أثار غضب الجمهور الذي هاجمها بقوّة وقسوة بسبب سخريتها من إمكانيات السّائق وتعاليها عليه.

العميري بدورها شاركت فيديو توضح موقفها بأنها كان مزاحاً وان السائق استقبل الأمر برحابة صدر ومن دون انزعاج وأضافت عبارة من أقوال جبران خليل جبران جاء فيها "لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك".

إلا أن الهجوم لم يتوقف هنا، بل سخر البعض من ملابسها وطريقة ارتدائها للقطع مما دفعها للرد بطريقة قوية تتناسب مع الهجوم، وجاء في الرد " أنا ما أحب أتكلم بس للناس الي تهاجمني ترا قميص الي لابسته أغلى بكثير من صالة بيتكم".

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