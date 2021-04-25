قضية سوشانت سينغ راجبوت تم إغلاقها على هذه النتيجة؟!

عادت قضية الممثل الهندي الراحل سوشانت سينغ راجبوت إلى الواجهة مجدداً بعد تداول أخبار حول أن القضية تم إغلاقها.

الأخبار كان من ضمنها أيضاً أن حبيبة الراحل والتي تم اعتقالها منذ مدة كمتهمة أولى بقضية قتل سوشانت تم الإفراج عنها بكفالة مالية على عكس شقيقها تاجر المخدرات والذي ما يزال في قبضة رجال الأمن.

أيضاً في نفس السياق تم تداول أخبار عن أن أحد المخرجين الهنديين كان قد أعلن البدء بتصوير فيلم عن حياة الراحل وهو ما رفضه والده وشقيقتها اللذان باشرا برفع دعوى قضائية ضد المخرج وضد كل من يحاول التطرق لحياة الراحل أو حتى استخدام اسمه أو صُورته في أي موضوع تجاري.

يذكر أن شرطة مومباي كانت قد أعلنت خلال شهر يونيو أنهم عُثروا على الممثل سوشانت سينغ راجبوت البالغ من العمر 43 عاماً، ميتاً داخل شقته بالطابق السادس في باندرا، مومباى، وتم تسجيل القضية وقتها بأنها إنتحار لأن الممثل كان يعاني من الإكتئاب إلا أن والد الراحل قد شكوى ضد حبيبة ابنه واتهمها باستغلال حالة الاكتئاب لتملأ رأس ابنه بفكرة الانتحار، كما أنها وبحسب تصريح والدها كانت حبيبة سرية لأحد أعداء الراحل وهو المخرج والمنتج "ماهيش بهات" مما يعني أن الأمر عبارة عن تخطيط مسبق ومدروس.

وقتها الجمهور بدوره هاجم صناع الأفلام والممثلين في عالم بوليوود بتهمة احتكار الأعمال الفنية لكبار النجوم أمثال "شاروخان وسلمان خان" وهم بالتالي لهم دور في حالة الإكتئاب التي أصابت الراحل بسبب شح الأعمال المعروضة عليه بالرغم من موهبته الكبيرة، كما قيل أن مقتل سوشانت كان عبارة عن تصفية حسابات كبيرة في داخلها وجوه سياسية.

أخر ما شاركه سوشانت عبر حسابه

يذكر أن آخر ما شاركه سوشانت عبر صفحته في موقع «إنستغرام» كانت صورة لوالدته الراحلة وارفقها بتعليق: "ماض مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الاثنين". أما جنازة الممثل الراحل فقد حضرها الكثير من الوجوه المعروفة من بينهم "ريا تشاكرابورتي، انكيتا لوخاندي" وكان الحزن واضحاً عليهما، وتم تداول صور من حرق الجثمان عبر السوشال ميديا.

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