نور الغندور وشبيهتها تثيران صدمة متابعيهما.. نسخة طبق الأصل

اجتمعت الممثلة المصرية نور الغندور بشبيهتها المودل الكويتية Kimlia بالصدفة، ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين صدموا من مدى تشابه ملامحهما وكأنهما نسخة طبق الأصل عن بعضهما البعض.

شبيهة نور الغندور

وشاركت "كيمليا" عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو إلى جانب نور الغندور، مُعربةً عن سعادتهما لاجتماعهما معًا بالصدفة، لاسيما بعد تشبيه متابعيها الدائم لها بالفنانة، وأشادت بجمال الغندور وتغزلت بها، مؤكدةً أنها كانت تنتظر هذا اليوم منذ مدة طويلة.

وقالت: "هذا اليوم كنت ناطرته من زمان، وايد مستانسة انه يشفونا مع بعض".

وأوضحت نور الغندور أن التشابه كبير بينهما، إلَّا أن "كيمليا" أكثر منها طولًا، مٌشيرةً إلى أن هذا الفرق الوحيد بينهما.

كما نشرت مقطع فيديو مركب من لقطات مختلفة للقائهما، مُرفقةً بأغنية "هي الدنيا" مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي شاركته المودل السعودية، فكتبت إحداهن: "اوجد الفرق بين شخصين"، وأضافت أخرى "لو انهم اخوات ما شبهوا بعض لهذي الدرجة ماشاءالله".

وطالب بعض المتابعين أن تظهرا في عمل فني لتؤديا شخصية توأم، فعلَّقت إحداهن: "انصحكم تمثلون بمسلسل سوة".

يذكر أن أن المودل الكويتية والفنانة المصرية أثارتا الجدل بسبب اعتمادهما ذات أسلوب المكياج، إذ تفضلان الألوان الترابية والبرونزية ورسمات العيون البارزة، في حين تتشابهان في بعض الأحيان بالإطلالات.







