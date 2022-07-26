نور اللبنانية تشوق متابعيها لمفاجأة كبيرة بإطلالة (لامعة)

نشرت الفنانة اللبنانية نورصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام). وعلقت: (ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟطرﯾق).

وظهرت نور اللبنانية في الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستانا فضيا لامعا ، بمكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

شاركت النجمة نور اللبنانية فى السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل (راجعين يا هوى) من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، وأنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير وهنا شيحة.