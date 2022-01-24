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نور ستارز توصف بـ"قليلة الأدب" بعد حديثها عن الدورة الشهرية.. شاهد الفيديو!

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:41
نور ستارز
نور ستارز

أثارت نجمة السوشيال ميديا نور ستارز موجة من الغضب والانتقادات بعد حديثها عن الدورة الشهرية برفقة أصدقائها الذكور.

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنور ستارز برفقة أصدقاها الذكور أثناء قيادتهم  السيارة، وأثناء الحديث استهزأ أحد رفاقها بالدورة الشهرية، لتجيبهم بصوت عالٍ: "انت عم تضربني أنا، شو بها الدورة الشهرية حبيبي، أحلى شي بالحياة الدورة الشهرية". 

ورغم صراخ رفاقها إلَّا أنها أكملت حديثها، لتقول: "لولا الدورة الشهرية انتو ما أديتو على هاي الدنيا".

 

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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وانتقدوا تصرف نور ستارز واستمرارها في الحديث عن الموضوع رغم الحرج الذي سببته لأصدقائها، فكتبت إحدى المتابعات: "الشباب خجلوا وهي مستمرة".

وكتبت أخرى منتقدة: "قليلة ادب ومسوي الموضوع عادي ترا في شي اسمه خجل حياه للبنت مالت عليكم بس".

وأضافت إحداهن: "الله يلعن الشهره اللي تجرّد الاوادم من اخلاقهم و قيمهم . فعلاً الحياء شعبه من الايمان ".

كلمات دالة:نور ستارزالدورة الشهريةنجومفنسوشيال ميديا

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