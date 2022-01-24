نور ستارز توصف بـ"قليلة الأدب" بعد حديثها عن الدورة الشهرية.. شاهد الفيديو!

أثارت نجمة السوشيال ميديا نور ستارز موجة من الغضب والانتقادات بعد حديثها عن الدورة الشهرية برفقة أصدقائها الذكور.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنور ستارز برفقة أصدقاها الذكور أثناء قيادتهم السيارة، وأثناء الحديث استهزأ أحد رفاقها بالدورة الشهرية، لتجيبهم بصوت عالٍ: "انت عم تضربني أنا، شو بها الدورة الشهرية حبيبي، أحلى شي بالحياة الدورة الشهرية".

ورغم صراخ رفاقها إلَّا أنها أكملت حديثها، لتقول: "لولا الدورة الشهرية انتو ما أديتو على هاي الدنيا".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وانتقدوا تصرف نور ستارز واستمرارها في الحديث عن الموضوع رغم الحرج الذي سببته لأصدقائها، فكتبت إحدى المتابعات: "الشباب خجلوا وهي مستمرة".

وكتبت أخرى منتقدة: "قليلة ادب ومسوي الموضوع عادي ترا في شي اسمه خجل حياه للبنت مالت عليكم بس".

وأضافت إحداهن: "الله يلعن الشهره اللي تجرّد الاوادم من اخلاقهم و قيمهم . فعلاً الحياء شعبه من الايمان ".