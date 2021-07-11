نور ستارز تصدم متابعيها بحملها.. والجمهور يسأل: مين العريس؟

لا يتوقف مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عن إثارة الجدل يومًا بعد يوم بتصرفات وسلوكيات "مريبة" لا تمت للمجتمعات العربية بصلة يهدفون من خلالها إلى تصدر الترند والحصول على المزيد من المتابعين.

وفي فيديو يحمل عنوان "صرنا حوامل ليوم كامل 🤰🏻🍼" نشرت اليوتيوبر "نور نعيم"، المعروفة على صعيد الوطن العربي باسم الشهرة "نور ستارز -Noor Stars" مقطع فيديو ظهرت فيه ببطن مكوّر برفقة صديقاتها الحوامل أيضًا.

وأكدت نور ستارز في الفيديو بأن الهدف من مقطع الفيديو هو أن تعيش هي وصديقاتها مشاعر "الحمل" وكيف تمضي المرأة الحامل يومها ببطن مكوّر كبير يتقدمها.

وحاولت صديقات نور ستارز إثارة المزيد من الجدل على مقطع الفيديو المريب بالسؤال عن "هوية والد الأطفال"، وبأنهن يشبهن زوجات الحج متولي في المسلسل المصري الشهير للنجم نور الشريف.

وألمح صديقات نور ستارز بأن هناك علاقة تجمع بينها وبين نجم "تيك توك" السعودي "هاتان" فيما سارعت هي بنفي تلك العلاقة وبأنها تعتبره "أخ وصديق".

ولم تتوقف جرأة الفتيات عن هذا الحد، بل بدأن باستعراض بطنهن في الشارع قبل صعودهن للسيارة من أجل الحصول على وجبة برياني.

وحصد الفيديو على أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحه على قناة "نور ستارز" على موقع "يوتيوب".

وأثار مقطع الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وكتبت إحدى الناشطات على "يوتيوب": "إن لم تستحي فاصنع ما شئت مشتهيات ومستحيات مستعجلات على الحمل تزوجن وطلعن الي بنفسجن بس عيب هيج فيديو اسون لأن كلش اوفر وسخيف ومو منطقي مابي اي منطق".

فيما كتبت أخرى: "الله عليكم شدتحسون محتوى فاشل وحرام تخيلوا أطفال يشوفون هذا الفيديو ويقلدوكم وربي عيب".

وأثارت نور ستارز الجدل مؤخرًا بعد كشفها عن شعورها بـ"الغيرة" من متابعات نجم سناب شات السعودي "هاتان"، حيث تستمر بالتعليق على صوره بأن يقوم بحذفها لأنها تشعر بالغيرة.

شجار نور ستارز وناردين بيوتي

كما تصدرت كلمتي نور ستارز وناردين بيوتي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث "غوغل" قبل أشهر بعد أن وجهت نور عدد من الرسائل لناردين عبر حسابها الشخصي قائلة:" الشلة مش أنس وأصالة هذول ناس بأمريكا اتركوهم بحالهم، شلتك اللي ما تعرف الله وهو شخص واحد شلتك = البرتقالة المعفنة".

وتابعت نور قائلة: "البارحة كتبت لكم أني مش بخير وكتبت هالمقولة وكنت حاسة وعرفانة بلعبتكم بس كما تدين تدان"، مشيرة في حديثها إلى ناردين واليوتيوبر المشهور غيث مروان.

واعتبر الكثير من المتابعين على "تويتر" أن نور ستارز تقصد اليوتيوبر غيث مروان بكلمة البرتقالة المعفنة بعد أن قامت بحذفه من حسابها وتداول المتابعين صورة لسؤال قديم وجه لغيث حول أكثر شيء يحبه وكانت إجابته أنه يفضل البرتقال.

ويعود الخلاف بين مشاهير السوشيال ميديا إلى مقطع فيديو ظهرت فيه نادرين بيوتي تبكي وتتتهم نور ستارز بسرقة أفكارها قائلة :"أنت خطيرة على المجتمع بشكل عام، عندك ملايين متابعين ركزي على حالك إذا انت حد فاشل ما عد تطلعي كيف تكوني حدا أحسن".

وتابعت ناردين في الفيديو: "أول مرة قابلتك امبارح في صالون الشعر حكتك عن مخططاتي وشو عم حاول أعمل وخلا عم تعملي نفس الشيء وما كان في بالك"

بعدها قام أحمد النشيط، بمشاركة ستوري لـ نور ستارز وهي داخل المستشفى، حيث علق "الله يقومك بالسلامة وانشالله كل الامور تعدي على خير يا رب".

من هي نور ستارز؟

ولدت نور نعيم في 21 يونيو 1997 في بغداد، العراق ونشأت في سوريا وتقيم حاليًا بين دبي والولايات المتحدة وعاشت فترة من حياتها في تركيا، حققت نور نعيم شهرة واسعة على يوتيوب بفضل قناتها التي تضم أكثر من 18 مليون مشترك وتعد من أكثر القنوات العربية اشتركًا.

والدة نور عراقية الأصل ووالدها كويتي لكن والدته عراقية، أعلنت نور مؤخرًا أن والديها منفصلين عندما كانت في مرحلة الطفولة وعاشت نور مع والدتها فقط.

لدى نور أخت واحدة اسمها بنين نعيم لديها قناة على يوتيوب بها 4 مليون مشترك، ولديها أخ واحد أسمه وليد.