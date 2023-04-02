نيرمين محسن تبدع في تقليد ياسمين عز.. وغمزتها تثير الضحك

قلَّدت الفنانة السعودية نيرمين محسن الإعلامية المصرية ياسمين عز في برنامج "برودكات"، محاكيةً أسلوب حديثها وطبقة صوتها الشتوية والعبارات التي تستخدمها لوصف الرجل.

نيرمين محسن تقلد ياسمين عز

في الفيديو، ارتدت نيرمين محسن ملابسًا رسمية مؤلفة من جاكيت باللون البيج نسَّقته بتوب بلون النود وبنطال جينز، بينما سرَّحت شعرها بطريقة مموجة كذات الطريقة التي تسرح فيها ياسمين عز شعرها، كما اعتمدت مكياجًا ناعمصا من درجات النود.

وأعادت نيرمين تقليد المشهد الذي تتحدث فيه ياسمين عن الأطباق والحلويات التي تحمل اسماء الإناث مثل: أصابع زينب، وشعر البنات، بينما لا يوجد طبق واحد باسم الرجل. فيما طلبت من النساء التعامل مع أزواجهن بدلع ومناداته "بالفرعون الكبير".

وأثارت نيرمين ضحك المتابعين بغمزتها حينما نصحت السيدات بالتعامل بـ"سهتنة" مع أزواجهن.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتقليد نيرمين للإعلامية، لافتين إلى أنها اتقنت الدور بشكل كبير، فعلَّقت إحداهن: "فعلياً اكره التقليد بس هنا ضحكتني هههههههههه"، وأضافت أخرى: "نرمين رهيبة بالتقليد الله يسعدك.

