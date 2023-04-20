نيرمين محسن ترفض لمسها في "رامز نيفر إند".. "ممكن تعملك قضية تحرش"

اختار الفنان المصري رامز جلال الفنانة السعودية نيرمين محسن ضحية لبرنامج المقالب خاصته "رامز نيفر إند"، وبكل تأكيد لم تسلم من تعليقاته الساخرة وتنمره المبالغ به بشأن شكلها وملبسها وطريقة كلامها.

نيرمين محسن ترفض لمسها في "رامز نيفر إند"

ومن بين المشاهد التي لفتت أنظار المشاهدين لحظة نزول نيرمين محسن من السيارة، وتقدم أحدهم لوضع المعدات حول خصرها، لترفض ذلك على الفور، حيث طلبت منه عدم لمسها، لتقوم المذيعة بتركيب الجهاز لها بعيدًا عن أنظار الكاميرات.

وجاء تعليق رامز جلال مستفزًا، إذ قال ساخرًا: "هنشعللها نار ومفيش بيني وبين نيرمين عمار، أوع تلمسها دي ممكن تعملك قضية تحرش، كارلا حداد هتديها حقنة، دي شغالة لها لبيسة يا جماعة".

فضلًا عن ذلك، سخر جلال من إطلالة محسن، قائلًا: "أهلا وسهلا ببوت الفن، دا جاكيت دا ولا كليم، وايه الجزمة دي لابسة جزمة جحا، الجاكيت دا محتاج بنطلون بيجامة.

وأشاد الكثيرون بمنع نيرمين أي شخص من لمسها، إذ كتبت إحداهن: "اجمل حاجه عجبني بي صراحه انك ماخلتيش حد يلمسك بجد قمة الاحترام والادب.. انتي رائعة ربنا يسعدك".

وأضاف آخر: "عزيزتي الغاليه نيرمين. انا معجب بك. كنتي مميزه مع مقلب رامز. ههه. الله يحفظك".