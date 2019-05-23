نيرمين محسن تُدمي قلوب متابعيها وتعلن عن وفاة شقيقتها الوحيدة

فاجأت الفنانة السعودية نيرمين محسن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان وفاة شقيقتها الوحيدة أريج الزهراني عن عمر ناهز الـ28 عامًا يوم أمس الثلاثاء، وشكل الخبر صدمة وحزن كبير لدى العديد خاصة بعد الكلمات التي كتبتها نيرمين لشقيقتها الراحلة.

وكانت نيرمين قد نشرت نعيًا لشقيقتها عبر حسابها على إنستغرام، وقالت فيه: "ادعوا لها كثير..فقيدة روحي، أختي وشقيقتي الوحيدة أريج الزهراني عن عمر 28 عامًا، إثر جلطة دماغية، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويعوض شبابها الجنة..نسألكم الدعاء".

وأضافت: "لله ما أعطى ولله ما أخذ..ولله الحمد على كل حال..اختارك الله وانتقلت إلى جواره في هذه الأيام الفضيلة المباركة، احتسب فقدك يا فقيدة روحي عند الله".

الجدير ذكره، أن نيرمين محسن حازت على شهرتها وأصبحت لديها قاعدة جماهيرية مميزة، وذلك لمشاركتها كأول سعودية في عمل سوري، ومن بين هذه الأعمال هو مسلسل الفنان ياسر العظمة "مرايا"، والتي شاركت في جزئه عام 2011.

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