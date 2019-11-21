نيكولا شلهوب يصدم الجمهور مجددًا ويطلق كليب عن "المثلية".. ويصرح: "لن يتم حذفه"!

صهيب الحديد

أطلق الفنان اللبناني "نيكولا شلهوب" أول فيديو كليب "للمثليين" بالوطن العربي، ويعتبر شلهوب من الأسماء المثيرة للجدل بسبب إعلانه مثليته وزواجه من حبيبه.

وقام شلهوب مؤخرًا بإطلاق فيدير كليب "خلص الحكي" يتحدث فيه عن المثلية، ويظهر بأوضاع جريئة وصادمة مع أحد الشباب، كان لموقع البوابة هذا اللقاء الخاص مع شلهوب:

هل ترددت قبل إطلاق الفيديو كليب لا سيما أن موضوع المثلية من المواضيع الحساسة في الوطن العربي.. ومن أين جاءت فكرة الفيديو كليب؟

لم أتردد أبداً، فهي خطوة بديهية بعد إعلان موضوع مثليتي على العلن، وبعد أن أخذت حيز كبير في الوطن العربي، الفكرة جاءت من دعم الناس والرسائل التي تلقيتها وتأثرهم بالموضوع، مما دفعني لأسلط الضوء أكثر على موضوع "المثلية"، فهي ليست مجردة علاقة جنسية إنما علاقة عاطفية كأي علاقة بين شاب وفتاة لديهما أحلام واهداف يريدون تحقيقها، وقد تستمرالعلاقة وقد تنتهي.

ربط البعض الفيديو كليب بحياتك الخاصة.. ما تعليقك؟

نعم هذا صحيح، فقد وصلتني رسائل عن حقيقة وجود خلافات مع زوجي على أثر الفيديو كليب وقلة ظهورنا معاٌ، لكنني أحب أن أوضح أن علاقتنا مليئة بالحب مع وجود بعض الخلافات البسيطة كأي علاقة بين إثنين لكننا نتخطى هذه المشاكل معاُ، أما فيما يتعلق بالفيديو كليب فقد كان من المفترض أن يتم إصداره في شهر فبراير إلا أنه تم التأجيل لظروف معينة، حتى عندما طرحت قبل فترة لم أكن راضي عن التوقيت بسبب الوضع السياسي في لبنان، لكن تم توزيع العمل على شركات الإنتاج لذلك أجبرنا على تقديمها في هذا الوقت.

هل تفكر أنت وزوجك بتبني أطفال؟

الفكرة واردة، خصوصا بالنسة إلي حتى لو لم أكن متزوج، فأنا أحب الأطفال واملك الكثير من العاطفة لأقدمها لهم، إلا أن الوضع الحالي لا يسمح بالتبني فأنا مشغول بأعمالي الفنية واستعد لجولة غنائية في إسبانيا، كما أنني أعيش فيها منذ 3 سنين وقد بدأت من الصفر لذلك يجب أن أكون مستقر من جميع النواحي.

نحن نملك في البيت كلبه صغيرة إسمها "لالا"، نعيرها كل الحب والاهتمام وأفجر طاقتي العاطفية فيها، فالحيوانات مخلوقات حساسة وخصوصا الكلاب التي أحبها على الصعيد الشخصي.

هل يمثل ريكي مارتن وجوان مثال أو قدوة لك في عالم المثلية؟

ريكي مارتن كفنان أحبه كثيراُ واحب أعماله الفنية، لا أعلم الكثير عنه لكن أنا علم بأنه على علاقة عاطفية مع شاب سوري إسمه "جوان" واظن انها خطوة جيدة أن يعلن إسم كبير بالفن كـ"ريكي" عن مثليته مما قد يزيل الخوف والتردد عند البعض ويجعل العالم تتقبل الموضوع. أنا كشخص أعيش نفس وضعه وقررت المصارحة بموضوع المثلية ولا أكذب على نفسي.

ما هي ردة فعل زوجك بعد مشاهدة الفيديو كليب؟ خصوصا بعد مشهد القبلة.. هل هو من النوع شديد الغيرة؟

زوجي مازحني عندما شاهد القبل بيني وبين الموديل "شيلون، ما بدي شوفن"! الغيرة تأتي من قلة الثقة، ونحن لسنا مراهقين، كل منا يعرف حدوده ومقدار حب الأخر له وطبيعة العمل الذي نقوم به، قد أكون ممثل واقوم بمشاهد جريئة أكثر من دون وقوع مشاكل بيننا فنحن نحترم بعضنا البعض.

هل من الممكن أن يتم حذف الكليب من اليوتيوب؟ إذ تم إزالة عدة فيديوهات من قبل تحمل مواضيع حساسة.. وماذا ستفعل في هذه الحالة؟

أكيد لن يتم حذف الفيديو كليب، لماذا يكون موضوع المثلية حساس، فهو علاقة حب بين شخصين. من جهتي أؤأنه لن يتم حذفه وانا لدي شركة إنتاج ستتواصل معهم في حال حدوث شيء.

لاحظنا شجاعتك بالتعامل مع مرض البهاق وعدم إخفاءه ، وكان المطرب المصري رامي جمال قد أعلن إصابته بهذا المرض مؤخرًا وتحدث عن نظرة المقربين وأصدقاء المهنة له ومنهم من نصحه بترك المجال الفني، هل واجهت مثل هذه المشاكل؟ وما هي نصيحتك لرامي؟

البهاق من المواضيع التي لا يتقبلها المجتمع، حتى عندما واجه أصحاب البشرة الداكنة موضوع العنصرية عاشوا بأنهم أقل من غيرهم بسبب نظرة المجتمع، في الدول الأجنبية تخطوا هذه المواضيع بسبب التحدث عنها وعدم إخفائها، بالنسبة لي عند بداية مسيرتي لم أخفي موضوع البهاق إلا في ظروف معينة، لكن بشكل عام أتعامل معه كجزء من حياتي لدرجة أني لن أستطيع تقبل نفسي إذا إستيقظت ولم أجد البهاق، الناس من جهتها غير معتادة على رؤية الاختلاف فهم يحبون المثالية، وهذا يخلق توتر واكتئاب عند البعض وغير سعيدين بحياتهم. العالم يجب أن يرى الاختلاف "أنا مثلي، أنا مصاب بالبهاق، أنا هيك، غير كامل،" ليست غايتنا إرضاء الناس.

بالنسبة للفنان المصري "رامي جمال"، سبق وغردت عبر موقع تويتر: "لا يمكنك إخفاء نفسك، أو تغيير نفسك، يجب أن يتقبل العالم هذا الاختلاف"، في الأخير مرض البهاق هو شيء سخيف مقابل مشاكل الحياة.

نصيحتي له أن يكون قوي ويستعمل المرض كنقطة قوة مما قد يساعد مصابيين أخرين للتعامل مع وضعهم.

أصوات تعجبك من الوطن العربي؟

مؤخراُ أحب أغاني الفنان "أدهم النابلسي"، واغاني الفنانة "عبير نعمة" خصوصا أغنية "وينك".

شخصيا، أنا فانز للنجمة "نوال الزغبي" كفنانة وكشخص، فقد واجهت الكثير في حياتها الشخصية وبقيت صامدة وقوية ومستمره بنجاحاتها، ميريام فارس أيضاٌ، فهي بالنسبة إلي شخص كامل واحب أغانيها وفيديوهاتها المصورة.

كارول سماحة أعتبرها من أعظم واهم الأصوات، من مصر أحب "أنغام" واحساسها وكذلك "شيرين عبد الوهاب"

أعمالك القادمة؟

سوف أطرح في أخر السنة ألبوم لأغنية "Creep" يحوي أغاني ريمكس لها أعدت في "برازيل، لندن، إسبانيا، وتشيلي".

ونحضر لإطلاق أغنية إسبانية صورت على طريقة الفيديو كليب وستبصر النور في بداية السنة. وهنالك ألبوم إسباني سيصدر في شهر مارس، ويضم أغنية تتحدث عن موضوع الحرية الشخصية. من ناحية أخرى أقوم بجولة غنائية في إسبانيا للترويج لأغنية " Busca Otra Mitad" التي أصدرت منذ شهر، وعندي مقابلات في الراديو والتلفاز وحفلات في نوادي برشلونة الليلية.

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