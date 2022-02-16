نيكول سعفان تحتفل بعيد الحب.. وهل حرف "T" هو طارق العريان أم شخص آخر؟

أعربت عارضة الأزياء السورية-الأرمنية المغمورة نيكول سعفان عن حبها للمنتج المصري طارق العريان بطريقة مبطنة تزامنًا مع عيد الحب.

شاركت نيكول سعفان عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صورة لها بإطلالة سوداء أنيقة ، حيث وقفت وسط مجموعة من البالونات الحمراء ممسكةً بباقة ورود ضخمة، وعلَّقت: "عيد حب سعيد أيها العشاق".

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية تعليقها حرف "T" ما يعني أنها تشير لطارق العريان.

زواج نيكول سعفان وطارق العريان



وفي وقت سابق، ألمحت نيكول عن زواجها من العريان حينما أجاب على على سؤال أحد متابعيها، حيث سأل: "ليش مش بتنزلي صور مع جوزك طارق العريان، لتجيبها نيكول "ترقبوا صورنا قريبًا".

ولم تنفِ نيكول بردها أخبار زواجها من العريان، حيث توقع البعض أنهما قد تزوجا سرًا بالفعل، وأن الصور التي ستشاركها نيكول ما هي إلَّا صور زفافهما!

نيكول سعفان تتحدث عن طبيعة علاقتها بطارق العريان

وأجابت العارضة الحسناءعلى سؤال بشأن طبيعة علاقتها بالعريان، وأشارت أن بينهما توافف كبير، وقالت: "علاقة بها سلام، تفهم، دعم، هدوء، علاقة رائعة".

