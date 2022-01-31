نيكول سعفان تلمح لزواجها سرًا من طارق العريان.. "ترقبوا صورنا قريبًا"!

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان تمتنع عن نشر أي شيء يخص علاقتها بالمخرج المصري طارق العريان بعد انتشار أخبار علاقتهما الغرامية عقب انفصال الأخير عن طليقته المطربة السورية أصالة نصري.

زواج نيكول سعفان وطارق العريان

وأحدثت نيكول سعفان موجة من الجدل حول حقيقة زواجها من طارق العريان عبر الإجابة على سؤال لأحد متابعيها، حيث سألت إحدى متابعاتها: "ليش مش بتنزلي صور مع جوزك طارق العريان، لتجيبها نيكول "ترقبوا صورنا قريبًا".

ولم تنفِ نيكول بردها أخبار زواجها من العريان، حيث توقع البعض أنهما قد تزوجا سرًا بالفعل، وأن الصور التي ستشاركها نيكول ما هي إلَّا صور زفافهما!

نيكول سعفان تتحدث عن طبيعة علاقتها بطارق العريان

وأجابت العارضة الحسناءعلى سؤال بشأن طبيعة علاقتها بالعريان، وأشارت أن بينهما توافف كبير، وقالت: "علاقة بها سلام، تفهم، دعم، هدوء، علاقة رائعة".

طارق العلي ونيكلو سعفان يعلنان علاقتهما رسميًا

يذكر أن الثنائي أعلنا علاقتهما رسميًا بعدما نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال عبر حسابها على "إنستغرام" صورة يظهر بها العريان ونيكول إلى جانب بعضهما البعض في حفل عيد ميلادها.

طارق العريان وخيانته لـ أصالة نصري

يذكر أن أخبار طلاق وخيانة العريان لأصالة انتشرت نهاية عام 2019 وسط صمت الطرفين، لكن قررت الأخيرة إعلان الأخبار رسميًا عام 2020 بمنشور جاء فيه: "منتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".

يذكر أن طارق العريان هو الزوج الثاني لأصالة، والذي أنجبت منه طفلين توأم هما "علي" و"أدم"، لكنها انفصلت عنه بعد 14 عامًا على زواجهما بسبب خيانته لها مع الممثلة الصاعدة نيكول سعفان.