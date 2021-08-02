نيللي كريم ترتبط بهشام عاشور.. وفارق بينهما يصدم المتابعون!

أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم موجة من الجدل وأشعلت فضول متابعيها بعد الإعلان عن نبأ خطوبتها من لاعب الاسكواش السابق "هشام عاشور",

احتفلت نيللي كريم وهشام عاشور بخطوبتهما في حفل عائلتي ضم أفراد عائلتهما وأصدقائهم المقربين، لكن لم يشارك الثنائي أي صور أو مقاطع فيديو للحفل عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد فضول متابعيهم لمعرفة تفاصيل أكثر.











وأشير أن نيللي تكبر خطيبها بثماني سنوات، فهو من مواليد 29 مايو 1982، بينما هي من مواليد 18 ديسمبر 1974.

ويأتي خبر خطوبة كريم بعد إعلان انفصالهما عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام قبل عدة أشهر.

وكان أول ظهور لهشام عاشور ونيللي كريم في صيف 2021 أثناء حضورهما حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري وفي حفل زفاف المخرج والسيناريست عمرو سلامة.

موعد زواج نيللي كريم وهشام عاشور

انتشرت تقارير تفيد أن كريم وعاشور سيعقدا قرانهما في شهر أغسطس الجاري، إلَّا أن النجمة أشارت أن تلك محظ شائعات ولن يكون هناك حفل زفاف.

زيجات نيللي كريم

يذكر أن نيللي كريم كانت متزوجة مرتين سابقًا، الأولى كانت في فترة المراهقة خلال فترة التسعينات، والتي أثمرت عن إنجابها ولديها كريم ويوسف. والثانية من الطبيب المعروق هاني أبو النجا، واستمر زواجهما 11 عامًا، وأنجبا ابنتين هما سيليا وكندة، لكنهما انفصلها بسبب المشاكل الدائمة التي كانا يعيشانها.

من هو هشام عاشور؟

يعتبر هشام عاشور من أمهر لاعبي الاسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، لكنه قرر اعتزال اللعبة وأنشأ أكاديمية اسكواش في أمريكا، إلَّا أنه عاد إلى مصر بسبب ظروف كورونا.

وعمل عاشور وشقيقه رامي عاشور، بطل العالم في الاسكواش 3 مرات، على إنشاء عدة أكاديميات في مصر.

ويجدر الإشارة إلى أن عاشور اقتحم عالم التمثيل وشارك في فيلم هوليوودي، كما شارك في المسلسل المصري "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

اقرأ المزيد من الأخبار في موقع البوابة:

نيللي كريم تتحدث عن عودتها لخطيبها السابق