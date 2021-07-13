نيللي كريم تشارك متابعيها بجلسة تصوير من داخل حمام السباحة

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى الماركات العالمية. ونشرت نيللي مقطع فيديو من الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، وظهرت فيه من داخل حمام السباحة، وعلقت: (قريبًا).

هذا وانتهت نيللي مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم (200 جنيه)، من بطولة إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

كما وانضمت النجمة لفريق عمل فيلم (صقر وكناريا) أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدواتي ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ(أكشن كوميدي) من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).

يُذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان مسلسل (ضد الكسر)، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.