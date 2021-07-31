نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لخطيبها السابق و استعداداها للزواج

صرحت النجمة نيللي كريم، إنها منشغلة حاليًا بالتصوير، ولا توجد أي ارتباطات عاطفية أو رسمية في حياتها، مؤكدة أنه حينما يحدث عقد قران أو تحديد موعد زفاف لها سوف تعلن لجمهورها ولن تتردد، حسب موقع صدى البلد.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية عن عودة ارتباط الفنانة نيللي كريم واستعدادها للزواج من خطيبها السابق رجل الأعمال عمر إسلام شلبي. و مما أثار التكهنات انه قد تبين أن نيللي لا تزال تتابع إسلام، وتبين من تتبع حساب عمر اسلام شلبي، أنه ما يزال يتابع نيللي كريم هو أيضًا، ما رجح عدم انقطاع العلاقة بينهما.

يذكر ان اعلنت نيللى كريم مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم (كازابلانكا 2) بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر تصوير الجزء الثاني في مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

ويأتي الجزء الثاني للفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول، والذي انطلق عرضه فى 2019، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الفطر حينها، وهو في المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.

فيلم (كازابلانكا) الجزء الأول بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، وشارك في بطولته كل من النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.