نيللي كريم تُشعل السوشال ميديا بوصلة رقص!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو راقص للنجمة المصرية نيللي كريم على أنغام أغنية ميريام فارس وآسر ياسين "حالة حلوة".

الفيديو المتداول أظهر حركات راقصة لطيفة لـ نيللي كريم التي ارتدت بنطلون لامع ذو خصر عالي مع توب أسود قصير، ومع تداول الرقصة بشكل كبير كانت التعليقات مختلفة بين من أحب ما فعلته الممثلة وعلق بـ "أحبها لأنها مختلفة"...وبين من اعتبر رقصتها جريئة نوعاً ما.

نيللي كريم تفشل في الموسم الرمضاني

الممثلة المصرية والتي سبق وحققت نجاح ساحق بمسلسل بـ 100 وش لم تتمكن من أن تتواجد في المنافسة الرمضانية للعام الحالي 2021 ضمن قوائم أنجح الأعمال بسبب افتقار العمل للحبكة الدرامية وبطئ الأحداث. قصة العمل كانت حول "سلمى" نجمة مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعرض لحادث يدخلها في غيبوبة لعدة أيام، وأثناء التحقيق تكتشف الشرطة العديد من العلاقات والخيانات المحيطة بسلمى، والتي تعلمها بدورها عندما تفيق من الغيبوبة، وتتعامل مع توابع هذه الاكتشافات.

آخر ظهور لـ نيللي كريم

الممثلة كانت قد حلت خلال الموسم الرمضاني ضيفة على البرنامج الحواري "شيخ الحارة والجريئة" وتحدثت عن أصعب تجربة واجهتها والتي كانت مرض والدتها. إذ علقت بـ "أمي لما عيت (مرضت)، وجالها جلطة في المخ، وحينها كنت أصور مسلسل سجن النسا، وكنت معتمدة كليا عليها في كل شيء، والاهتمام ببناتي وأبنائي".

وكشفت نيللي أنها كانت في زيارة ابنها بإيطاليا، وهي هناك علمت بمرض والدتها ونقلها للمستشفى واضطرت إلى قطع الزيارة والعودة سريعا إلى مصر وعندما زارتها في المستشفى انهارت بالبكاء وأدركت أنها لا شيء من دونها.

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