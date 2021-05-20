فاطمة الأنصاري ويعقوب بو شهري يتصدران الحديث بخطوبتهما..الحُب انتصر من بعد الرفض!

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بخبر خطوبة الفاشينيستا فاطمة الأنصاري من مشهور السناب شات يعقوب بو شهري.

الخبر تم تداوله بعد إنتشار مقطع فيديو من حساب يعقوب لأغنية جاء فيها ""بكره بشوفك ولما اجي اوعديني ترويني من احلى ابتسامه بالخبر...لو عندي جناحين طرت بحنيني وكل ساعه من الكويت ارجع للخبر" من غناء سندباد الاغنية الخليجية راشد الماجد، وقيل أن الاغنية قد غناها السندباد مخصوصاً لـ فاطمة كهدية من بو شهري.

يعقوب بوخالد المشهور الكويتي بيتزوج فاطمه الانصاري ومسوي لها اغنيه عند راشد الماجد 😢 "بكره بشوفك ولما اجي اوعديني ترويني من احلى ابتسامه بالخبر " وبرضو بالاغنيه " لو عندي جناحين طرت بحنيني وكل ساعه من الكويت ارجع للخبر "😢💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/5Yme1gAzX5 — قطنه (@iiixho) May 20, 2021

أيضاً مع تداول اسم الثنائي تم إعادة مشاركة فيديو قديم لـ يعقوب وكان يتحدث فيه عن رغبته بالارتباط بفتاة إلا أن عائلتها لم توافق بسبب تداول اسمه في قضية غسيل الأموال للمشاهير والتي استغرق التحقيق فيها عدة أشهر، وجاء في حديث يعقوب "أنا كل الناس مو هاميني غير انسانة وحدة من بعد أمي...ودي أرتبط فيها بس أهلها مو راضين بسبة الحكي الي صاير...اليوم بس يخلص هذا كله وأخذ البراءة واروح دار أبوها هذا معنى السعادة بالنسبة لي والله على حكي شاهد".

اخيرااا عرفنا من هالانسانه طلعت فاطمه الانصاري ومسوي لها اغنيه بعد بصوت راشد الماجد

pic.twitter.com/i0D1AKGLxj — ترو | lama (@true8_) May 20, 2021

الجمهور بدوره تمنى السعادة للثنائي وأطلقوا عدة تغريدات كان منها "فاطمه الانصاري وش شعورها؟ ماشاءالله حتى كلمات الأغنيه تسرق القلب"... وتابع آخر "فاطمة الانصاري واخواتها بليز اش هي كلمة السر في جلب الثري اللي يحبك مره ويسوي لك اغنيه قولو لي والله ما اعلم"...وجاء في تغريدة أخرى "الله يرزقنا اهداء يعقوب بوشهري حق فاطمه الانصاري ماكو على راشد الماجد والله".

من هي فاطمة الانصاري؟

فاطمة الانصاري من مواليد 1986 السعودية وتبلغ من العمر 35 سنة اُشتهرت بكونها ناشطة على مواقع السوشيال ميديا "سناب شات وانستقرام"، ولفتت الأنظار بالشبه الكبير الذي يجمعها بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم….شقيقة فاطمة هي خبيرة التجميل الشهيرة أمل الأنصاري والتي ساعدتها في اكتساب الشهرة عن طريق المكياج الذي كانت تطبقه على وجه فاطمة لتتحول إلى نادين نسيب نجيم السعودية.

فاطمة علقت على الشبه بينها وبين نادين بـ "يعني أقسم بالله صرت انحرج من نادين نجيم.. (شوفي تستنسخك).. ما استنسخت أحد.. ياجماعة هادا وجهي.. شامتي طبيعية.. إيش أسوي؟ مو معقول أروح للدكتور وأقوله غير وجهي لأن الناس يشوفوني أحد تاني".

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