نينا عبد الملك ترزق بطفلها الأول.. وتوثق بالفيديو لحظات من داخل المستشفى!

رزقت النجمة اللبنانية "نينا عبد الملك" بطفلها الأول من زوجها الإعلامي السوري "حسام الشيخ".

نينا شاركت خبر ولادتها بتغريدة جاء فيها "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله"

بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله 🤍 — نينا عبد المَلَك (@ninaabdelmalak) June 8, 2020

وكانت نينا قد وثقت قبل الولادة آخر ساعات لها في الغرفة قبل الدخول إلى غرفة العمليات، وأبدت عن رغبتها الشديدة بتناول الطعام وخصوصاً وجبة "KFC" وهو ما أثار استغراب الجمهور وخاصةً الفتيات اللواتي علقن بـ "أذكر يوم ما ولدت كان كل همي بس أخلص من التعب"، وأضافت متابعة أخرى "ما شااء الله انا وقت كنت حامل ماطيق اسمع بسيرة الاكل".

كما تحدثت عن ابرة الظهر والتي تسهل عملية الولادة بحيث تكون الأم مستيقظة لكن لا تشعر بـ أي آلام خلال فترة الولادة.

خلال فترة الحمل، كانت نينا تشارك صورها بشكل شبه دائم خلال أشهر الحمل وقد خطفت قلوب الجمهور بجمالها وستايلها البسيط الشبابي والبعيد عن التكلف، وكانت قد أعلنت خبر حملها بفيديو لطيف شاركته عبر حسابها في انستجرام.

يذكر أن نينا كانت قد أعلنت زواجها عام 2019 بعد أن أطل معها زوجها بـ فيديو كليب حمل عنوان "إلو" من دون أن يظهر وجهه للعلن، وقد صرحت أنها فعلياً تزوجت في عام 2018 بحفل صغير اقتصر على العائلة.



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