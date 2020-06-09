  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نينا عبد الملك ترزق بطفلها الأول..وتوثق بالفيديو لحظات من داخل المستشفى!

نينا عبد الملك ترزق بطفلها الأول.. وتوثق بالفيديو لحظات من داخل المستشفى!

منشور 09 حزيران / يونيو 2020 - 05:56
نينا عبد الملك ترزق بطفلها الأول..وتوثق بالفيديو لحظات من داخل المستشفى!
نينا عبد الملك ترزق بطفلها الأول..وتوثق بالفيديو لحظات من داخل المستشفى!

رزقت النجمة اللبنانية "نينا عبد الملك" بطفلها الأول من زوجها الإعلامي السوري "حسام الشيخ".

نينا شاركت خبر ولادتها بتغريدة جاء فيها "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله"

وكانت نينا قد وثقت قبل الولادة آخر ساعات لها في الغرفة قبل الدخول إلى غرفة العمليات، وأبدت عن رغبتها الشديدة بتناول الطعام وخصوصاً وجبة "KFC" وهو ما أثار استغراب الجمهور وخاصةً الفتيات اللواتي علقن بـ "أذكر يوم ما ولدت كان كل همي بس أخلص من التعب"، وأضافت متابعة أخرى "ما شااء الله انا وقت كنت حامل ماطيق اسمع بسيرة الاكل".

 

 كما تحدثت عن ابرة الظهر والتي تسهل عملية الولادة بحيث تكون الأم مستيقظة  لكن لا تشعر بـ أي آلام خلال فترة الولادة.

خلال فترة الحمل، كانت نينا تشارك صورها بشكل شبه دائم خلال أشهر الحمل وقد خطفت قلوب الجمهور بجمالها وستايلها البسيط الشبابي والبعيد عن التكلف، وكانت قد أعلنت خبر حملها بفيديو لطيف شاركته عبر حسابها في انستجرام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oups ! 🤰🏻 #pregnantbelly #pregnant #secondtrimester #babyboy #itsaboy

A post shared by ＮＩＮＡ (@ninaabdelmalak) on

يذكر أن نينا كانت قد أعلنت زواجها عام 2019 بعد أن أطل معها زوجها بـ فيديو كليب حمل عنوان "إلو" من دون أن يظهر وجهه للعلن، وقد صرحت أنها فعلياً تزوجت في عام 2018 بحفل صغير اقتصر على العائلة.
 

للمزيد من قسم الترفيه:

شيرين عبد الوهاب تعلن هذا الأمر برفقة حسام حبيب..هل حُسم الأمر!
ابنة إلين خلف تخطف الأضواء بالرقص على أنغام أغنية والدتها.. فيديو!
فضيحة فرحان العلي حديث السوشال ميديا بعد مشاركته فيديو جنسي له عبر حسابه!


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...