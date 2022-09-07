هاجر أحمد تغيِّر اسم ابنتها لـ"غالية" من أجل كاظم الساهر

أطلقت الفنانة المصرية هاجر أحمد اسم "إيزابيلا" على ابنتها، لارتباطه بذكرى جميلة عاشتها في بداية مسيرتها الفنية، إلَّا أنها قررت تغييره وإطلاق اسم آخر عليها.

اختارت هاجر أحمد اسم "إيزابيلا" لابنتها التي ولدتها في شهر مايو الماضي، لأنه يعيدها إلى شخصية أدتها في السنة الأولى من دراستها تخصص فنون مسرحية تحمل ذات الاسم، إلَّا أنه بسبب صعوبة نطق الاسم للمحيطين بها باعتباره اسم غير شائع في مصر، قررت استبداله باسم آخر في الأوراق الرسمية.

هاجر حداد تغيِّر اسم ابنتها "إيزابيلا" لـ"غالية"

وقرر أحمد حداد، زوج هاجر، اختيار اسم "غالية" على ابنتهما، وهو ما وافقت عليه هاجر، خاصة بعدما علمت أن كاظم الساهر لديه أغنية تحمل اسم ابنتها، وقالت: "في الأول سميتها إيزابيلا، بس علشان الناس معرفتش تنطقه فغيرت اسمها لـ غالية وباباها هو اللي اختار الاسم ده وكمان علشان كاظم الساهر هو اللي اختار الاسم ده".

وأعربت هاجر عن رغبتها بأن تكون ابنتها نسخة عن والدها، إلَّا أنها تحوَّلت إلى نسخة عنها، كما أنها ورثت منها الصفات الجميلة، كذلك الأمر من والدها.

وصرَّحت خلال لقاء لها في برنامج Gossips: "كان نفسـي بنتـي تبقـى شـبه باباهـا بـس هـي شـبهي، هـي واخـدة منـي الحاجـات الحلـوة، وواخـدة مـن باباهـا الحاجـات الحلوة.. ومبتنامـش هي صاحية 24 ساعة، ممكـن تنـام 5 دقايـق وتصحـى ومبتحبـش تسمع صـوت خالـص هاديـة جـداً واخدة مني موضوع الهدوء ده، وتتفاهم مع باباها أكبر".

وكشفت الفنانة أنها شخصية خجولة وغير اجتماعية، على عكس زوجها الاجتماعي، والذي يتمتع بشخصية مسؤولة للغاية.

هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها

وفي وقت سابق، احتفلت الفنانة بمناسبة احتفالها بعيد زواجها الأول، ونشرت صورة تجمعها بزوجها من احتفالهما، وعلَّقت: "عيد زواج سعيد حبيبى.. أنت تكفى ألف مرة بما فيه الكفاية.. أحبك أحمد".

وظهرت هاجر، فى الصور أثناء احتفالهما بعيد زواجهما الأول، ووضعت أمامهما تورته الاحتفال بلونها الأبيض مزينة بوردة حمراء كبيرة، فيما نسقت باقات الزهور الجميلة من خلفهما فى مشهد رومانسى سيطر على احتفال عيد الزواج.