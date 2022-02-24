هادي الباجوري يروِّج لآخر أعماله متجاهلًا طلاقه من ياسمين رئيس.. والمتابعون: "طلعت أرجل منك"!

يبدو أن المخرج المصري هادي الباجوري لا يعير اهتمامًا لإعلان زوجته السابقة الفنانة المصرية ياسمين رئيس خبر طلاقهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد علاقة حب جمعتهما من النظرة الأولى خلال تصوير مسلسل "عرض خاص".

ياسمين الرئيس تعلن طلاقها



أعلنت ياسمين رئيس خبر طلاقها من هادي الباجوري بعد زواج دام 11 عامًا، حيث نشرت عبر حسابها على "فيسبوك" منشور، جاء فيه: "﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وقد جاء إعلان ياسمين رئيس خبر طلاقها بعد تصريحات الباجوري حول سماحه لزوجته بتأدية مشاهد القبلات والرومانسية، وقال: "معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور".

هادي الباجوري يروِّج لأحدث أعماله بعد طلاقه من ياسمين رئيس

وتجاهل الباجوري الأخبار المنتشرة حول طلاقه ولم يعلق على الأمر على الإطلاق، بل توجه عبر حسابه على "إنستغرام" للترويج لأحدث أعماله وهو إعلان لشركة روتانا مع الفنان الكوميدي علي الربيع.

ولا بد لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يشيروا إلى طلاقته في خانة التعليقات وتذكيره بإعلان ياسمين رئيس مع الإشادة على اتخاذها هذا القرار خاصة بعد تصريحاته الأخيرة، فكتب أحدهم: "ياسمين رئيس طلعت رجولة مفيلتش تفضل علي زمة 🐏 خز".

وأضاف آخر: "قال المجتمع عايز يتعالج..دي طلعت ارجل من اهلك كلهم، وتابع آخر "وادياهدهد ماتكلمي ياسمين شوف ظروفها ايه بعد ماخلعتك، عاوزها لفّه بدون ورق".

